Пермский театр оперы и балета решил главный кадровый вопрос

Владимир Ткаченко назначен главным дирижером Пермского театра оперы и балета

У музыкантов Пермской оперы появился главный дирижер Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском театре оперы и балета решили назначить главным дирижером Владимира Ткаченко. Этот пост в театре оставался вакантным с середины июня, когда его со скандалом покинул Мигран Агаджанян. О новом назначении объявила гендиректор театра Анна Волк.

«Мне кажется глубоко символичным тот факт, что начало работы Владимира Ткаченко в Пермской опере совпало с периодом „перезагрузки“ театра, активного обновления сценического и концертного репертуара. С самого начала было понятно, что ДНК дирижера и театра совпали — в интересе к новому репертуару, к неожиданным программным ходам, к диалогу музыки и сцены. Теперь Владимир Ткаченко продолжит сотрудничество с Пермской оперой в новом качестве», — цитирует Волк telegram-канал театра.

Ткаченко начал работать с Пермским театром оперы и балета в сезоне 2019/20 годов. Он выступил дирижером и музыкальным руководителем многих проектов театра. В том числе, был дирижером-постановщиком проекта «Севагин/ Самодуров/ Пимонов», за что был дважды номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Предыдущий главный дирижер театра Мигран Агаджанян покинул его 14 июня. Свой уход он связал со скандальной отставкой гендиректора Довлета Анзарокова. Тот же свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой. В начале сентября Анна Волк заявляла, что не планирует в обозримом будущем возвращать должность главного дирижера.