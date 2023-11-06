Задержан тюменец, избивший пожилого мужчину на камеру

07 ноября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что парень является блогером и снял избиение намеренно, ради лайков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени задержан молодой человек, который ранее избил пожилого мужчину на камеру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видео с преступлением было размещено в социальных сетях. «Молодой человек рассказал, что будучи нетрезвым попытался заговорить с потерпевшим. По мнению подозреваемого мужчина грубо ему ответил, за что он несколько раз ударил его. Со слов сопровождавшей молодого человека девушки она, не оценив серьезности произошедшего, сняла все на видео и выложила в соцсети. Но позднее, испугавшись, удалила ролик», — рассказали в полиции. Речь идет о видео, которое попало в публичный доступ 5 ноября. На нем парень несколько раз бьет пожилого мужчину. Как оказалось, главным героем видео стал тюменец 2001 года рождения. Ранее он был судим за имущественное преступление.

В Тюмени задержан молодой человек, который ранее избил пожилого мужчину на камеру. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видео с преступлением было размещено в социальных сетях. «Молодой человек рассказал, что будучи нетрезвым попытался заговорить с потерпевшим. По мнению подозреваемого мужчина грубо ему ответил, за что он несколько раз ударил его. Со слов сопровождавшей молодого человека девушки она, не оценив серьезности произошедшего, сняла все на видео и выложила в соцсети. Но позднее, испугавшись, удалила ролик», — рассказали в полиции. Речь идет о видео, которое попало в публичный доступ 5 ноября. На нем парень несколько раз бьет пожилого мужчину. Как оказалось, главным героем видео стал тюменец 2001 года рождения. Ранее он был судим за имущественное преступление.