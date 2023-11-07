Что грозит возвращающимся в Россию гражданам

Адвокат Станкевич: некоторых россиян арестуют сразу после возвращения в РФ

08 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Извинения могут смягчить наказание для уехавших россиян, сказал Алексей Станкевич Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возвращающимся из других стран россиянам грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич. Ранее музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) в интервью журналистке Ксении Собчак сказал, что хочет вернуться в Россию и скучает по дому, но не знает, что его здесь ждет. Он признался, что боится последствий. Что грозит покинувшим Россию после возвращения «Важно отметить, что ответственности за релокацию не существует. Нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Есть некоторые одиозные товарищи, которые успели наговорить кучу всего, попытавшись продать свою русофобию на территории иностранных государств. Для них это статья за дискредитацию Вооруженных Сил или за критику власти с призывами по ее свержению. У каждого букет свой. Поэтому для кого-то возвращение в Россию не представляется возможным, так как они сразу же подпадут под каток ответственности за то, что они уже сделали, либо будут появляться новые истории, в зависимости от их поведения», — сказал Алексей Станкевич. Можно ли избежать наказания Новость по теме Стала известна цель визита Пугачевой в Россию Извинения за свои слова и действия могут смягчить наказание, отметил юрист. «Недавно приезжала Алла Пугачева, но без супруга, потому что Максим Галкин (признан в России иноагентом) успел уже наговорить на несколько статей. В каждом конкретном случае прошлые заслуги, опровержение своих слов, деятельное раскаяние могут быть учтены. Однако если процедура возбуждения административного либо уголовного дела произошла, то она должна чем-то закончиться. Есть практика, когда осуждают и признают виновными заочно. Тогда вернувшийся сразу же получит исполнение приговора в полном объеме, а пересмотры будут по обжалованию», — объяснил адвокат. Вернувшихся в РФ могут призвать в армию Если говорить о Моргенштерне, то он, скорее всего, боится службы в армии, подчеркнул Станкевич. «В отношении рэпера на территории РФ было возбуждено уголовное дело за пропаганду наркотиков в текстах песен. Это штраф в районе 50 тысяч рублей, и на этом все. Тут важнее вопрос военной обязанности», — продолжил эксперт. Накануне повестку в военкомат уже получил блогер и певец Иван Минаев (Xolidayboy). Это произошло прямо во время тура. «Проживая в Москве, выходцы из других регионов на воинский учет по месту фактического пребывания не вставали. Это образует соответствующий состав административного правонарушения. Сначала может быть административное наказание, дальше можно получить повестку и отправиться нести службу. Тот же Моргенштерн не служил в армии, он этого опасается», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возвращающимся из других стран россиянам грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич. Ранее музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) в интервью журналистке Ксении Собчак сказал, что хочет вернуться в Россию и скучает по дому, но не знает, что его здесь ждет. Он признался, что боится последствий. «Важно отметить, что ответственности за релокацию не существует. Нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Есть некоторые одиозные товарищи, которые успели наговорить кучу всего, попытавшись продать свою русофобию на территории иностранных государств. Для них это статья за дискредитацию Вооруженных Сил или за критику власти с призывами по ее свержению. У каждого букет свой. Поэтому для кого-то возвращение в Россию не представляется возможным, так как они сразу же подпадут под каток ответственности за то, что они уже сделали, либо будут появляться новые истории, в зависимости от их поведения», — сказал Алексей Станкевич. Извинения за свои слова и действия могут смягчить наказание, отметил юрист. «Недавно приезжала Алла Пугачева, но без супруга, потому что Максим Галкин (признан в России иноагентом) успел уже наговорить на несколько статей. В каждом конкретном случае прошлые заслуги, опровержение своих слов, деятельное раскаяние могут быть учтены. Однако если процедура возбуждения административного либо уголовного дела произошла, то она должна чем-то закончиться. Есть практика, когда осуждают и признают виновными заочно. Тогда вернувшийся сразу же получит исполнение приговора в полном объеме, а пересмотры будут по обжалованию», — объяснил адвокат. Если говорить о Моргенштерне, то он, скорее всего, боится службы в армии, подчеркнул Станкевич. «В отношении рэпера на территории РФ было возбуждено уголовное дело за пропаганду наркотиков в текстах песен. Это штраф в районе 50 тысяч рублей, и на этом все. Тут важнее вопрос военной обязанности», — продолжил эксперт. Накануне повестку в военкомат уже получил блогер и певец Иван Минаев (Xolidayboy). Это произошло прямо во время тура. «Проживая в Москве, выходцы из других регионов на воинский учет по месту фактического пребывания не вставали. Это образует соответствующий состав административного правонарушения. Сначала может быть административное наказание, дальше можно получить повестку и отправиться нести службу. Тот же Моргенштерн не служил в армии, он этого опасается», — добавил собеседник агентства.