Депутат Роднина заявила, что в деле с Валиевой нужно было лучше врать

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камила Валиева осталась без медали на Олимпиде-2022 в Пекине Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему допинг-скандала, связанного с фигуристкой Камилой Валиевой. По ее словам, в деле фигуристки «надо было красивее врать».

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред? В деле Валиевой мы виноваты сами», — заявила Ирина Роднина в разговоре с Sport24.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест, однако его результаты пришли только после победы сборной России на Олимпиаде в Пекине в феврале. Из-за наличия допинга, было отложено награждение золотых медалей. При этом в международном допинговом агентстве заявляли, что допинг-тесты Валиевой не должны были попасть в СМИ, так как спортсменка несовершеннолетняя.

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Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему допинг-скандала, связанного с фигуристкой Камилой Валиевой. По ее словам, в деле фигуристки «надо было красивее врать». «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред? В деле Валиевой мы виноваты сами», — заявила Ирина Роднина в разговоре с Sport24. В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест, однако его результаты пришли только после победы сборной России на Олимпиаде в Пекине в феврале. Из-за наличия допинга, было отложено награждение золотых медалей. При этом в международном допинговом агентстве заявляли, что допинг-тесты Валиевой не должны были попасть в СМИ, так как спортсменка несовершеннолетняя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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