Депутат Роднина заявила, что в деле с Валиевой нужно было лучше врать

07 ноября 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Камила Валиева осталась без медали на Олимпиде-2022 в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему допинг-скандала, связанного с фигуристкой Камилой Валиевой. По ее словам, в деле фигуристки «надо было красивее врать». «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред? В деле Валиевой мы виноваты сами», — заявила Ирина Роднина в разговоре с Sport24 . В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест, однако его результаты пришли только после победы сборной России на Олимпиаде в Пекине в феврале. Из-за наличия допинга, было отложено награждение золотых медалей. При этом в международном допинговом агентстве заявляли, что допинг-тесты Валиевой не должны были попасть в СМИ, так как спортсменка несовершеннолетняя.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему допинг-скандала, связанного с фигуристкой Камилой Валиевой. По ее словам, в деле фигуристки «надо было красивее врать». «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред? В деле Валиевой мы виноваты сами», — заявила Ирина Роднина в разговоре с Sport24. В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест, однако его результаты пришли только после победы сборной России на Олимпиаде в Пекине в феврале. Из-за наличия допинга, было отложено награждение золотых медалей. При этом в международном допинговом агентстве заявляли, что допинг-тесты Валиевой не должны были попасть в СМИ, так как спортсменка несовершеннолетняя.