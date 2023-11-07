Мэрия Кургана запустила голосование по качелям, которое рушит планы чиновников

Жители Кургана решают, нужны ли им качели на центральной площади

Большинство курганцев против установки качелей на главной площади города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Кургана организовали голосование, чтобы решить судьбу установки скандальных качелей на главной площади. Жители массово голосуют против новой конструкции в центре города, что рушит планы чиновников. О голосовании корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Окончательное решение по поводу установки качелей на площади имени Ленина будет принято с учетом мнения горожан. Если жители выскажут мнение, что качели нужно установить не на площади, а на других площадках, то так и будет», — ответили корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии. Голосование продлится до 17 ноября. Сам опрос доступен на главной странице сайта мэрии.

На данный момент большинство курганцев, которые приняли участие в опросе, считают, что качели нужно установить на других городских площадках. 84% опрошенных выступили против установки конструкции на центральной площади. Ранее чиновники уже хотели поменять внешний вид площади — установить архитектурные элементы и освещение, но изменения приостановили из-за волны негатива от горожан.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти хотели установить на площади Ленина качели за пять миллионов рублей. Такая идея чиновников вызвала скандал среди общественников и курганцев. Депутат облдумы Сергей Федотов написал обращение в прокуратуру, посчитав установку качелей на площади вандализмом. Бывший главный архитектор Кургана Владимир Хорошаев также назвал такую идею необоснованной. С его слов, площадь нуждается в других изменениях. Позднее прокуратура вмешалась в скандал с данным объектом и объявила предостережение директору департамента мэрии Кургана Андрею Плешкову.