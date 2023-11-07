В Турции госпитализировали смертельно больного подростка из Екатеринбурга. Фото, видео

08 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Валерия Бурцева поместили в больницу Стамбула Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургского подростка Валерия Бурцева, которому в 2022 году поставили смертельный диагноз — лимфома Беркитта, экстренно госпитализировали. Он находится в клинике Стамбула (Турция). В больнице Аджибадем Алтунизаде мальчика обследовали, а врачебный консилиум назначил протокол лечения. О ходе терапии корреспонденту URA.RU рассказала мама мальчика. История борьбы русского мальчика, жизнь которого турецкие врачи оценили в 30 миллионов рублей, была опубликована 12 октября 2023 года. «В аэропорту Стамбула нас встретила машина, принадлежащая клинике. По прибытию в медицинское учреждение врачи первым делом провели обследование, взяли кровь и в целом собрали весь анамнез. Уже после этого врачебный консилиум сформировал протокол лечения и в незамедлительном порядке приступил к терапии. За Валерой пристально следят врачи, к нему подключены все возможные датчики, которые отслеживают состояние сына и фиксируют любые колебания», — поделилась мама больного ребенка Елена Партина. Елена благодарит всех неравнодушных людей, которые подарили ее сыну шанс на спасение. «Я прекрасно понимаю, что прогноз неблагоприятный. Состояние сына крайне тяжелое. Наверное, как и любая мама, я ухватилась за единственный шанс. И этот шанс мне подарили неравнодушные граждане нашей страны. Еще месяц назад я понимала, что 30 миллионов — это заоблачная сумма. Я была как раненая птица. Все двери мне казались закрытыми. А на глазах сын, который медленно умирает. В моменты, когда Валера прислонял ко мне голову, сердце будто рвалось на части. Как же жаль, что я не могу забрать всю боль себе. Но я старалась не опускать руки и продолжала верить в чудеса. И знаете, чудо случилось», — рассказывает женщина. «После публикация нашей истории на URA.RU за первые сутки поступило 1,5 миллиона рублей, а потом еще пять. За две недели на счете накопилось 10 миллионов. А дальше — сумка, билеты на самолет, и вот мы в Стамбуле. Да, нам нужно собрать еще 20 миллионов, но теперь я точно знаю, что найдутся люди, которые станут причастны к чуду. И я верю, что сын поправится. И вы, мои дорогие благотворители, верьте», — сказала Елена Партина. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Елена с сыном Валерой верят, что благодаря неравнодушным людям сын пойдет на поправку Фото: Елена Партина © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургского подростка Валерия Бурцева, которому в 2022 году поставили смертельный диагноз — лимфома Беркитта, экстренно госпитализировали. Он находится в клинике Стамбула (Турция). В больнице Аджибадем Алтунизаде мальчика обследовали, а врачебный консилиум назначил протокол лечения. О ходе терапии корреспонденту URA.RU рассказала мама мальчика. История борьбы русского мальчика, жизнь которого турецкие врачи оценили в 30 миллионов рублей, была опубликована 12 октября 2023 года. «В аэропорту Стамбула нас встретила машина, принадлежащая клинике. По прибытию в медицинское учреждение врачи первым делом провели обследование, взяли кровь и в целом собрали весь анамнез. Уже после этого врачебный консилиум сформировал протокол лечения и в незамедлительном порядке приступил к терапии. За Валерой пристально следят врачи, к нему подключены все возможные датчики, которые отслеживают состояние сына и фиксируют любые колебания», — поделилась мама больного ребенка Елена Партина. Елена благодарит всех неравнодушных людей, которые подарили ее сыну шанс на спасение. «Я прекрасно понимаю, что прогноз неблагоприятный. Состояние сына крайне тяжелое. Наверное, как и любая мама, я ухватилась за единственный шанс. И этот шанс мне подарили неравнодушные граждане нашей страны. Еще месяц назад я понимала, что 30 миллионов — это заоблачная сумма. Я была как раненая птица. Все двери мне казались закрытыми. А на глазах сын, который медленно умирает. В моменты, когда Валера прислонял ко мне голову, сердце будто рвалось на части. Как же жаль, что я не могу забрать всю боль себе. Но я старалась не опускать руки и продолжала верить в чудеса. И знаете, чудо случилось», — рассказывает женщина. «После публикация нашей истории на URA.RU за первые сутки поступило 1,5 миллиона рублей, а потом еще пять. За две недели на счете накопилось 10 миллионов. А дальше — сумка, билеты на самолет, и вот мы в Стамбуле. Да, нам нужно собрать еще 20 миллионов, но теперь я точно знаю, что найдутся люди, которые станут причастны к чуду. И я верю, что сын поправится. И вы, мои дорогие благотворители, верьте», — сказала Елена Партина. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.