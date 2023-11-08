Свердловское СМИ готовятся поймать на экстремизме

Прокуратура взяла на контроль контент свердловских «Вечерних ведомостей»

Последний раз штраф за дискредитацию получил главред издания Владислав Постников Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура предупредила свердловское издание «Вечерние ведомости» о том, что будет внимательно следить за публикациями и отслеживать то, что можно будет посчитать за экстремизм. При этом представители СМИ заявляют: они никогда подобного рода статьи не писали и не собираются. Об этом URA.RU рассказал адвокат издания Георгий Краснов.

«Сегодня прокуратурой Кировского района Екатеринбурга в адрес ООО „Техноторг“ („Вечерние ведомости“) вынесено предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов. Прокуратура пишет про „дискредитацию“, но необоснованно приходит к выводу об экстремизме, не ссылаясь при этом на конкретные материалы, признанные экстремистскими», — заявил Краснов.

Он подчеркнул, что издание «Вечерние ведомости» никаких экстремистских материалов не публиковало, никого ни к чему не призывало, а также не привлекалось судом к ответственности за экстремизм. «Издание неоднократно штрафовалось за „дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ“, но это ни по сути, ни по закону не является экстремизмом. Поэтому предупреждение является незаконным и будет обжаловано в ближайшее время», — сообщил адвокат.

На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. Кроме этого, штрафы были выписаны директору издания Гузель Аиткуловой и главному редактору Владиславу Постникову.