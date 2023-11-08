Погибший лидер народного ополчения был одним из идеологов интеграции ЛНР в РФ

Подполковник Марочко: Филипоненко сделал много для вступления ЛНР в состав РФ

08 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Народное ополчение ЛНР боролось за вступление республики в состав России, отметил Андрей Марочко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Погибший в Луганске депутат народного совета ЛНР, экс-глава СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон), один из создателей народного ополчения, полковник Михаил Филипоненко сделал очень многое, чтобы республика вступила в состав России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Я очень хорошо знал Михаила Юрьевича [Филипоненко]. Познакомились мы с ним в 2014 году, встретились как раз в рядах ополчения. Он служил в моем подразделении — это третий десантный Станично-Луганский батальон. Потом, когда была создана Народная милиция, ушел в начальники штаба второй бригады. Я пошел в управление Народной милиции. Мы общались долгое время, у нас были частые встречи по рабочим моментам. Михаил Юрьевич впоследствии стал начальником СЦКК в ЛНР, естественно сделал очень много для того, чтобы мы добились того, чего хотели — вступления ЛНР в состав РФ», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что все знаковые лица-участники становления республик Донбасса находятся под угрозой ВСУ. «Все люди, которые имели значимость в момент становления наших республик Донбасса, находятся под угрозой украинских спецслужб. В виду того, что сейчас на линии боевого соприкосновения не все хорошо, не все хорошо в кулуарах киевской власти — идет активная борьба за власть, поэтому такими террористическими атаками, такими действиями вполне возможно отвлечение внимания и создания так называемых, к сожалению, информационных поводов», — добавил Марочко. Ранее депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о трагической гибели в Луганске Михаила Филипоненко. В автомобиле сработало взрывное устройство. Первое покушение на Филипоненко было совершено в феврале 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибший в Луганске депутат народного совета ЛНР, экс-глава СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон), один из создателей народного ополчения, полковник Михаил Филипоненко сделал очень многое, чтобы республика вступила в состав России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Я очень хорошо знал Михаила Юрьевича [Филипоненко]. Познакомились мы с ним в 2014 году, встретились как раз в рядах ополчения. Он служил в моем подразделении — это третий десантный Станично-Луганский батальон. Потом, когда была создана Народная милиция, ушел в начальники штаба второй бригады. Я пошел в управление Народной милиции. Мы общались долгое время, у нас были частые встречи по рабочим моментам. Михаил Юрьевич впоследствии стал начальником СЦКК в ЛНР, естественно сделал очень много для того, чтобы мы добились того, чего хотели — вступления ЛНР в состав РФ», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что все знаковые лица-участники становления республик Донбасса находятся под угрозой ВСУ. «Все люди, которые имели значимость в момент становления наших республик Донбасса, находятся под угрозой украинских спецслужб. В виду того, что сейчас на линии боевого соприкосновения не все хорошо, не все хорошо в кулуарах киевской власти — идет активная борьба за власть, поэтому такими террористическими атаками, такими действиями вполне возможно отвлечение внимания и создания так называемых, к сожалению, информационных поводов», — добавил Марочко. Ранее депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о трагической гибели в Луганске Михаила Филипоненко. В автомобиле сработало взрывное устройство. Первое покушение на Филипоненко было совершено в феврале 2022 года.