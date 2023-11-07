Курганский ЦГМС прогнозирует туман и дождь со снегом девятого ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прогнозируют туман ночью и утром 9 ноября, а также дождь со снегом днем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью и утром 9 ноября местами туман. Ночью — переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, дождь со снегом», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. При этом температура ночью составит 0, -5, днем +1, +6 градусов.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области прогнозировали туман. Также метеорологи передавали сообщение о гололедице.

Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды Скрин: сайт Курганского ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti