Курганский ЦГМС прогнозирует туман и дождь со снегом девятого ноября
В Курганской области прогнозируют туман ночью и утром 9 ноября, а также дождь со снегом днем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«Ночью и утром 9 ноября местами туман. Ночью — переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, дождь со снегом», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. При этом температура ночью составит 0, -5, днем +1, +6 градусов.
Ранее URA.RU писало, что Курганской области прогнозировали туман. Также метеорологи передавали сообщение о гололедице.
Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды
В Курганской области ожидается туман и дождь со снегом
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