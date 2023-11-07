07 ноября 2023

В Курганской области прогнозируют туман и дождь со снегом. Скрин

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Туман. Курган , проезжая часть, задымление, плохая видимость, город, осадки, дым, туман, испарение, задымленность
Курганский ЦГМС прогнозирует туман и дождь со снегом девятого ноября Фото:

В Курганской области прогнозируют туман ночью и утром 9 ноября, а также дождь со снегом днем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью и утром 9 ноября местами туман. Ночью — переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, дождь со снегом», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. При этом температура ночью составит 0, -5, днем +1, +6 градусов.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области прогнозировали туман. Также метеорологи передавали сообщение о гололедице.

Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды
Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды
В Курганской области ожидается туман и дождь со снегом
В Курганской области ожидается туман и дождь со снегом

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В Курганской области прогнозируют туман ночью и утром 9 ноября, а также дождь со снегом днем. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Ночью и утром 9 ноября местами туман. Ночью — переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем — переменная облачность, дождь со снегом», — говорится на сайте Курганского ЦГМС. При этом температура ночью составит 0, -5, днем +1, +6 градусов. Ранее URA.RU писало, что Курганской области прогнозировали туман. Также метеорологи передавали сообщение о гололедице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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