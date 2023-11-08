Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов возложил цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Глава ведомства вместе с коллегами принял участие в торжественной церемонии, рассказали в пресс-службе полиции.
«В канун Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские почтили память курганцев, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Руководители УМВД России по Курганской области и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам», — указано в ведомственном telegram-канале.
В своем обращении к присутствующим Свинов отметил, что в этом месте полицейские собираются ежегодно. «Мы вспоминаем всех, кто отдал жизни, обеспечивая правопорядок в Курганской области. Таких людей немало за всю историю УМВД», — сказал он.
В Кургане почтили память сотен погибших полицеских
Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов возложил цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Глава ведомства вместе с коллегами принял участие в торжественной церемонии, рассказали в пресс-службе полиции. «В канун Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские почтили память курганцев, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Руководители УМВД России по Курганской области и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам», — указано в ведомственном telegram-канале. В своем обращении к присутствующим Свинов отметил, что в этом месте полицейские собираются ежегодно. «Мы вспоминаем всех, кто отдал жизни, обеспечивая правопорядок в Курганской области. Таких людей немало за всю историю УМВД», — сказал он.