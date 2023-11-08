08 ноября 2023

Курганский генерал Свинов принял участие в памятном мероприятии. Фото

Генерал курганского УМВД Свинов возложил цветы к памятнику погибших коллег
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, свинов дмитрий
Дмитрий Свинов почтил память погибших коллег Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов возложил цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Глава ведомства вместе с коллегами принял участие в торжественной церемонии, рассказали в пресс-службе полиции.

«В канун Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские почтили память курганцев, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Руководители УМВД России по Курганской области и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам», — указано в ведомственном telegram-канале.

В своем обращении к присутствующим Свинов отметил, что в этом месте полицейские собираются ежегодно. «Мы вспоминаем всех, кто отдал жизни, обеспечивая правопорядок в Курганской области. Таких людей немало за всю историю УМВД», — сказал он.

В Кургане почтили память сотен погибших полицеских
В Кургане почтили память сотен погибших полицеских
Фото:
К мемориалу в память о павших товарищах возложили цветы
К мемориалу в память о павших товарищах возложили цветы
Фото:
Сам монумент изображает полицейского, который в одной руке держит щит, а в другой меч
Сам монумент изображает полицейского, который в одной руке держит щит, а в другой меч
Фото:
Памятник погибшим полицейским был открыт в Кургане в 2016 году
Памятник погибшим полицейским был открыт в Кургане в 2016 году
Фото:

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Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов возложил цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Глава ведомства вместе с коллегами принял участие в торжественной церемонии, рассказали в пресс-службе полиции. «В канун Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские почтили память курганцев, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Руководители УМВД России по Курганской области и ветераны органов внутренних дел возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам», — указано в ведомственном telegram-канале. В своем обращении к присутствующим Свинов отметил, что в этом месте полицейские собираются ежегодно. «Мы вспоминаем всех, кто отдал жизни, обеспечивая правопорядок в Курганской области. Таких людей немало за всю историю УМВД», — сказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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