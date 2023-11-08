08 ноября 2023
07 ноября 2023

Жительница ЯНАО пыталась зарезать сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Поножовщина произошла после конфликта на фоне алкогольного опьянения Фото:

В ЯНАО женщина после пьяной ссоры попыталась зарезать сына. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России.

«В селе Сеяха Ямальского района местная жительница 1977 года рождения совместно с 26-летним сыном распивала алкоголь. Мужчина, видя, что спиртное заканчивается, отобрал у матери бутылку, и на этой почве между ними разгорелся конфликт. Затаив обиду, женщина, дождавшись, когда сын уснет, нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — говорится в сообщении.

Рассмотрев все предоставленные СК материалы, суд признал женщину виновной в покушении на убийство. Следующие шесть лет ей предстоит провести колонии общего режима.

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В ЯНАО женщина после пьяной ссоры попыталась зарезать сына. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России. «В селе Сеяха Ямальского района местная жительница 1977 года рождения совместно с 26-летним сыном распивала алкоголь. Мужчина, видя, что спиртное заканчивается, отобрал у матери бутылку, и на этой почве между ними разгорелся конфликт. Затаив обиду, женщина, дождавшись, когда сын уснет, нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — говорится в сообщении. Рассмотрев все предоставленные СК материалы, суд признал женщину виновной в покушении на убийство. Следующие шесть лет ей предстоит провести колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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