Жительница ЯНАО пыталась зарезать сына

09 ноября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Поножовщина произошла после конфликта на фоне алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО женщина после пьяной ссоры попыталась зарезать сына. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России. «В селе Сеяха Ямальского района местная жительница 1977 года рождения совместно с 26-летним сыном распивала алкоголь. Мужчина, видя, что спиртное заканчивается, отобрал у матери бутылку, и на этой почве между ними разгорелся конфликт. Затаив обиду, женщина, дождавшись, когда сын уснет, нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — говорится в сообщении. Рассмотрев все предоставленные СК материалы, суд признал женщину виновной в покушении на убийство. Следующие шесть лет ей предстоит провести колонии общего режима.

В ЯНАО женщина после пьяной ссоры попыталась зарезать сына. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России. «В селе Сеяха Ямальского района местная жительница 1977 года рождения совместно с 26-летним сыном распивала алкоголь. Мужчина, видя, что спиртное заканчивается, отобрал у матери бутылку, и на этой почве между ними разгорелся конфликт. Затаив обиду, женщина, дождавшись, когда сын уснет, нанесла ему кухонным ножом удар в область груди», — говорится в сообщении. Рассмотрев все предоставленные СК материалы, суд признал женщину виновной в покушении на убийство. Следующие шесть лет ей предстоит провести колонии общего режима.