Новым директором челябинского оборонного завода стал свердловский менеджер

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Презентация трамвая модели 71-415 на Уралтрансмаш. Екатеринбург, рыбин олег
Бывший и. о. руководителя «Уралтрансмаша» Рыбин стал гендиректором завода «Сигнал» Фото:

В Челябинске новым генеральным директором оборонного завода «Сигнал» назначили бывшего и. о. директора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Олега Рыбина. Ранее «Сигналом» руководил Лев Уваров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию.

«Должность гендиректора „Сигнала“ занял Олег Рыбин. Его уже представили коллективу», — сообщил агентству источник.

На звонок URA.RU в приемной завода не ответили. Агентство направило официальный запрос в АО Сигнал. Ответ будет опубликован после получения.

До Рыбина генеральным директором «Сигнала» был Лев Уваров, работавший на предприятии с 2012 года. Кресло гендиректора экс-руководитель занял спустя семь лет работы на заводе. В июле в кабинете Уварова прошли обыски. Сотрудники УФСБД и МВД работали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

С апреля Рыбин занимал пост и. о. гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До этого свердловчанин был заместителем руководителя предприятия. В конце сентября должность генерального директора «Уралтрансмаша» занял Олег Емельянов.

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В Челябинске новым генеральным директором оборонного завода «Сигнал» назначили бывшего и. о. директора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Олега Рыбина. Ранее «Сигналом» руководил Лев Уваров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию. «Должность гендиректора „Сигнала“ занял Олег Рыбин. Его уже представили коллективу», — сообщил агентству источник. На звонок URA.RU в приемной завода не ответили. Агентство направило официальный запрос в АО Сигнал. Ответ будет опубликован после получения. До Рыбина генеральным директором «Сигнала» был Лев Уваров, работавший на предприятии с 2012 года. Кресло гендиректора экс-руководитель занял спустя семь лет работы на заводе. В июле в кабинете Уварова прошли обыски. Сотрудники УФСБД и МВД работали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С апреля Рыбин занимал пост и. о. гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До этого свердловчанин был заместителем руководителя предприятия. В конце сентября должность генерального директора «Уралтрансмаша» занял Олег Емельянов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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