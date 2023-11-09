Новым директором челябинского оборонного завода стал свердловский менеджер

09 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Бывший и. о. руководителя «Уралтрансмаша» Рыбин стал гендиректором завода «Сигнал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске новым генеральным директором оборонного завода «Сигнал» назначили бывшего и. о. директора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Олега Рыбина. Ранее «Сигналом» руководил Лев Уваров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию. «Должность гендиректора „Сигнала“ занял Олег Рыбин. Его уже представили коллективу», — сообщил агентству источник. На звонок URA.RU в приемной завода не ответили. Агентство направило официальный запрос в АО Сигнал. Ответ будет опубликован после получения. До Рыбина генеральным директором «Сигнала» был Лев Уваров, работавший на предприятии с 2012 года. Кресло гендиректора экс-руководитель занял спустя семь лет работы на заводе. В июле в кабинете Уварова прошли обыски. Сотрудники УФСБД и МВД работали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С апреля Рыбин занимал пост и. о. гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До этого свердловчанин был заместителем руководителя предприятия. В конце сентября должность генерального директора «Уралтрансмаша» занял Олег Емельянов.

В Челябинске новым генеральным директором оборонного завода «Сигнал» назначили бывшего и. о. директора завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) Олега Рыбина. Ранее «Сигналом» руководил Лев Уваров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию. «Должность гендиректора „Сигнала“ занял Олег Рыбин. Его уже представили коллективу», — сообщил агентству источник. На звонок URA.RU в приемной завода не ответили. Агентство направило официальный запрос в АО Сигнал. Ответ будет опубликован после получения. До Рыбина генеральным директором «Сигнала» был Лев Уваров, работавший на предприятии с 2012 года. Кресло гендиректора экс-руководитель занял спустя семь лет работы на заводе. В июле в кабинете Уварова прошли обыски. Сотрудники УФСБД и МВД работали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. С апреля Рыбин занимал пост и. о. гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До этого свердловчанин был заместителем руководителя предприятия. В конце сентября должность генерального директора «Уралтрансмаша» занял Олег Емельянов.