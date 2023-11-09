Пермская компания разработает проект ремонта моста в Кургане

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Некрасовский мост. Курган, пожар, некрасовский мост, мост некрасова
Цена контракта составила 3,1 млн рублей Фото:

Пермская компания «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» займется разработкой проекта капитального ремонта путепровода на проспекте Конституции в Кургане. Стоимость работ составит более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Предмет контракта: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Победитель аукциона: ООО „Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов“, Пермь», — говорится в документации. Цена контракта составила 3,1 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию Кургана отремонтировать путепровод в Западном районе города. В ведомстве отмечали, что состояние моста создает угрозу безопасности движения. Дефекты на сооружении были выявлены в ходе проверок в 2021 и 2022 годах. Горадминистрация пыталась опротестовать решение, однако суд отклонил жалобу властей.

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Пермская компания «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» займется разработкой проекта капитального ремонта путепровода на проспекте Конституции в Кургане. Стоимость работ составит более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Победитель аукциона: ООО „Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов“, Пермь», — говорится в документации. Цена контракта составила 3,1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию Кургана отремонтировать путепровод в Западном районе города. В ведомстве отмечали, что состояние моста создает угрозу безопасности движения. Дефекты на сооружении были выявлены в ходе проверок в 2021 и 2022 годах. Горадминистрация пыталась опротестовать решение, однако суд отклонил жалобу властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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