Пермская компания разработает проект ремонта моста в Кургане

09 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Цена контракта составила 3,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская компания «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» займется разработкой проекта капитального ремонта путепровода на проспекте Конституции в Кургане. Стоимость работ составит более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Победитель аукциона: ООО „Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов“, Пермь», — говорится в документации. Цена контракта составила 3,1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию Кургана отремонтировать путепровод в Западном районе города. В ведомстве отмечали, что состояние моста создает угрозу безопасности движения. Дефекты на сооружении были выявлены в ходе проверок в 2021 и 2022 годах. Горадминистрация пыталась опротестовать решение, однако суд отклонил жалобу властей.

Пермская компания «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» займется разработкой проекта капитального ремонта путепровода на проспекте Конституции в Кургане. Стоимость работ составит более трех миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта: оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту „Капитальный ремонт путепровода на проспекте Конституции в Кургане“. Победитель аукциона: ООО „Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов“, Пермь», — говорится в документации. Цена контракта составила 3,1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что прокуратура обязала мэрию Кургана отремонтировать путепровод в Западном районе города. В ведомстве отмечали, что состояние моста создает угрозу безопасности движения. Дефекты на сооружении были выявлены в ходе проверок в 2021 и 2022 годах. Горадминистрация пыталась опротестовать решение, однако суд отклонил жалобу властей.