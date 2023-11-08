Налоговая инспекция банкротит бывший завод пермского миллиардера

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец», совладельцем которого ранее являлся миллиардер Александр Репин. С соответствующим иском в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.
«Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю. Заявление о признании банкротом ООО „Мясоперерабатывающий завод ‚Телец‘, — сообщается в картотеке суда. Сумма исковых требований в документе не указана. Иск пока не принят к производству.
Мясоперерабатывающий завод «Телец» находится в Кунгуре. Предприятие выпускает колбасы и другие изделия из птицы, говядины и свинины. В 2016 году завод оказался в предбанкротном состоянии. Его долги в итоге выкупил владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, вошедший в состав совладельцев предприятия. Оно стало ежегодно увеличивать выручку, но так и не смогло выбраться из убытков.
К апрелю 2022 года «Телец» накопил долги на 790 млн рублей и обратился в арбитражный суд с иском о самобанкротстве. Заявление суд отклонил, а Репин вышел из состава соучредителей предприятия и назвал его «неудачным проектом». По данным СБИС, в 2022 году убытки завода составили 116 млн рублей. В 2023 году с предприятия судом по иску ООО «Стройстандарт» был взыскан долг по арендной плате на сумму около двух миллионов рублей.
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