Курганский бизнесмен избавился от проблемы, мешавшей достроить новый рынок

В Кургане снесли здание нерабочей подстанции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, стройка, некрасовский рынок, некрасовская ярмарка
В Кургане решил проблему, которая мешала достраивать крытый рынок (архивное фото) Фото:

В Кургане снесли здание нерабочей подстанции, которое более двух лет мешало закончить строительные работы и открыть новый крытый рынок за Некрасовской ярмаркой. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Бурдужан.

«Разрешение на снос подстанции получили в конце октября. Буквально за час двумя экскаваторами снесли здание. Нерабочий объект мешал сделать заезд на рынок со стороны проспекта Машиностроителей», — рассказал предприниматель городскому порталу 45.RU.

По словам бизнесмена, скорее всего делать въезд на рынок начнут в начале лета 2024 года. После окончания всех работ уже будет рассматриваться вопрос об открытии крытого рынка. Предприниматель отметил, что в основном в нем будет идти торговля продовольственными товарами.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане снесли здание нерабочей подстанции, которое более двух лет мешало закончить строительные работы и открыть новый крытый рынок за Некрасовской ярмаркой. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Бурдужан. «Разрешение на снос подстанции получили в конце октября. Буквально за час двумя экскаваторами снесли здание. Нерабочий объект мешал сделать заезд на рынок со стороны проспекта Машиностроителей», — рассказал предприниматель городскому порталу 45.RU. По словам бизнесмена, скорее всего делать въезд на рынок начнут в начале лета 2024 года. После окончания всех работ уже будет рассматриваться вопрос об открытии крытого рынка. Предприниматель отметил, что в основном в нем будет идти торговля продовольственными товарами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...