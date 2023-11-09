Курганский бизнесмен избавился от проблемы, мешавшей достроить новый рынок

В Кургане снесли здание нерабочей подстанции

В Кургане решил проблему, которая мешала достраивать крытый рынок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане снесли здание нерабочей подстанции, которое более двух лет мешало закончить строительные работы и открыть новый крытый рынок за Некрасовской ярмаркой. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Бурдужан.

«Разрешение на снос подстанции получили в конце октября. Буквально за час двумя экскаваторами снесли здание. Нерабочий объект мешал сделать заезд на рынок со стороны проспекта Машиностроителей», — рассказал предприниматель городскому порталу 45.RU.

По словам бизнесмена, скорее всего делать въезд на рынок начнут в начале лета 2024 года. После окончания всех работ уже будет рассматриваться вопрос об открытии крытого рынка. Предприниматель отметил, что в основном в нем будет идти торговля продовольственными товарами.