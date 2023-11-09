Как поймали свердловчанина, изнасиловавшего школьницу из Челябинска

Свердловчанина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочки, живущей в Челябинской области, задержали на работе. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Гражданина задержали сотрудники уголовного розыска территориального МВД России. Наручники на запястьях фигуранта сыщики защелкнули в тот момент, когда он находился на работе. В дальнейшем мужчину доставили в местный отдел СК», — отметил Горелых.
Инцидент произошел летом в поселке Кедровка (Свердловская область). Школьница приехала к папе от мамы, с которой живет в Челябинской области. В один из дней мужчина ворвался в комнату к дочери и изнасиловал ее.
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