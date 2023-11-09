Как поймали свердловчанина, изнасиловавшего школьницу из Челябинска

Подозреваемого в изнасиловании дочки свердловчанина поймали на работе

09 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Силовики задержали мужчину, когда он был на работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочки, живущей в Челябинской области, задержали на работе. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Гражданина задержали сотрудники уголовного розыска территориального МВД России. Наручники на запястьях фигуранта сыщики защелкнули в тот момент, когда он находился на работе. В дальнейшем мужчину доставили в местный отдел СК», — отметил Горелых. Инцидент произошел летом в поселке Кедровка (Свердловская область). Школьница приехала к папе от мамы, с которой живет в Челябинской области. В один из дней мужчина ворвался в комнату к дочери и изнасиловал ее.

Свердловчанина, который подозревается в изнасиловании 14-летней дочки, живущей в Челябинской области, задержали на работе. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Гражданина задержали сотрудники уголовного розыска территориального МВД России. Наручники на запястьях фигуранта сыщики защелкнули в тот момент, когда он находился на работе. В дальнейшем мужчину доставили в местный отдел СК», — отметил Горелых. Инцидент произошел летом в поселке Кедровка (Свердловская область). Школьница приехала к папе от мамы, с которой живет в Челябинской области. В один из дней мужчина ворвался в комнату к дочери и изнасиловал ее.