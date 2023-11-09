Свердловчанин изнасиловал 14-летнюю дочь из Челябинска

В поселке Кедровка (Свердловская область) отец изнасиловал 14-летнюю дочку. После этого, как пишут в соцсетях, школьница вернулась к маме в Челябинскую область.
Родители девочки находятся в разводе. Сама школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом, по данным telegram-канал Shot, девочка приехала в гости к папе в свердловский поселок. «В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к девочке и надругался над ней. После этого она вернулась к маме», — пишет telegram-канал.
Долгое время пострадавшая не могла признаться маме в случившемся. Школьнице было стыдно, она постоянно была в подавленном состоянии. Однако девочка решилась и призналась маме.
Силовики задержали мужчину. Он отказался давать показания. Выяснилось, что он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков и побои. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию.
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