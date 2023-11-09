Свердловчанин изнасиловал 14-летнюю дочь из Челябинска

09 ноября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел летом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Кедровка (Свердловская область) отец изнасиловал 14-летнюю дочку. После этого, как пишут в соцсетях, школьница вернулась к маме в Челябинскую область. Родители девочки находятся в разводе. Сама школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом, по данным telegram-канал Shot, девочка приехала в гости к папе в свердловский поселок. «В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к девочке и надругался над ней. После этого она вернулась к маме», — пишет telegram-канал. Долгое время пострадавшая не могла признаться маме в случившемся. Школьнице было стыдно, она постоянно была в подавленном состоянии. Однако девочка решилась и призналась маме. Силовики задержали мужчину. Он отказался давать показания. Выяснилось, что он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков и побои. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию.

В поселке Кедровка (Свердловская область) отец изнасиловал 14-летнюю дочку. После этого, как пишут в соцсетях, школьница вернулась к маме в Челябинскую область. Родители девочки находятся в разводе. Сама школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом, по данным telegram-канал Shot, девочка приехала в гости к папе в свердловский поселок. «В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к девочке и надругался над ней. После этого она вернулась к маме», — пишет telegram-канал. Долгое время пострадавшая не могла признаться маме в случившемся. Школьнице было стыдно, она постоянно была в подавленном состоянии. Однако девочка решилась и призналась маме. Силовики задержали мужчину. Он отказался давать показания. Выяснилось, что он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков и побои. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию.