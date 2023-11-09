Свердловчанин изнасиловал 14-летнюю дочь из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Инцидент произошел летом (архивное фото) Фото:

В поселке Кедровка (Свердловская область) отец изнасиловал 14-летнюю дочку. После этого, как пишут в соцсетях, школьница вернулась к маме в Челябинскую область.

Родители девочки находятся в разводе. Сама школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом, по данным telegram-канал Shot, девочка приехала в гости к папе в свердловский поселок. «В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к девочке и надругался над ней. После этого она вернулась к маме», — пишет telegram-канал.

Долгое время пострадавшая не могла признаться маме в случившемся. Школьнице было стыдно, она постоянно была в подавленном состоянии. Однако девочка решилась и призналась маме.

Силовики задержали мужчину. Он отказался давать показания. Выяснилось, что он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков и побои. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Кедровка (Свердловская область) отец изнасиловал 14-летнюю дочку. После этого, как пишут в соцсетях, школьница вернулась к маме в Челябинскую область. Родители девочки находятся в разводе. Сама школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом, по данным telegram-канал Shot, девочка приехала в гости к папе в свердловский поселок. «В одну из ночей мужчина пробрался в комнату к девочке и надругался над ней. После этого она вернулась к маме», — пишет telegram-канал. Долгое время пострадавшая не могла признаться маме в случившемся. Школьнице было стыдно, она постоянно была в подавленном состоянии. Однако девочка решилась и призналась маме. Силовики задержали мужчину. Он отказался давать показания. Выяснилось, что он дважды был судим за незаконный оборот наркотиков и побои. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...