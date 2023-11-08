Свердловский губернатор прибыл в Казахстан на совещание с Путиным

09 ноября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев находится в казахстанском Костанае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прилетел в Казахстан — анонс URA.RU подтвердился. Глава региона находится на совещании с участием президента России Владимира Путина. В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (на экране слева) находится в рабочей поездке в Казахстане Скриншот с трансляции на канале «Россия 24»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прилетел в Казахстан — анонс URA.RU подтвердился. Глава региона находится на совещании с участием президента России Владимира Путина. В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.