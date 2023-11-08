08 ноября 2023

Свердловский губернатор прибыл в Казахстан на совещание с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев находится в казахстанском Костанае Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прилетел в Казахстан — анонс URA.RU подтвердился. Глава региона находится на совещании с участием президента России Владимира Путина.

В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев.

Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (на экране слева) находится в рабочей поездке в Казахстане
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев (на экране слева) находится в рабочей поездке в Казахстане

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прилетел в Казахстан — анонс URA.RU подтвердился. Глава региона находится на совещании с участием президента России Владимира Путина. В четверг, 9 ноября, стартовал XIX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Открывающие его главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев — находятся в Астане. Остальные гости расположились в Костанае и участвуют в совещании по видеосвязи. В числе участников — Евгений Куйвашев. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой, 19 октября, он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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