В Курган для помощи аграриям приехали федеральные IT-эксперты

02 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Экспертов в регион пригласил губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриями. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «1 ноября, в Кургане эксперты Фонда развития интернет-инициатив, приглашенные в регион по поручению губернатора Вадима Шумкова провели стратегическую сессию „Определение перспективных направлений развития АПК на основе информационных технологий“. Глава региона встретился с участниками сессии и обсудил вопросы развития отрасли и внедрения инноваций», — указано в сообщении. В мероприятии также участвовали предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, чиновники и студенты. Они обсуждали, как с помощью цифровых технологий повысить эффективность работы. «Чем бы мы ни занимались: культура, медицина, промышленность, АПК, без IT нельзя полноценно развиваться. Я дал поручение о разработке новой меры поддержки для тех, кто готов работать, внедрять новые IT-технологии. Мы готовы подставить свое плечо», — заявил Шумков на встрече. Замдиректора фонда Сергей Алимбеков добавил, что за три года регион значительно изменился в плане инфраструктуры и образования. В конце работы специалисты ФРИИ представят доклад губернатору. Ранее Шумков обсудил вопросы поддержки сельхозпроизводителей с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским. Также стало известно, что представителям правительства региона удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для местных аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане прошла стратегическая сессия с экспертами Фонда развития интернет-инициатив, на которой обсуждали, какие направления в IT помогут местным аграриями. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «1 ноября, в Кургане эксперты Фонда развития интернет-инициатив, приглашенные в регион по поручению губернатора Вадима Шумкова провели стратегическую сессию „Определение перспективных направлений развития АПК на основе информационных технологий“. Глава региона встретился с участниками сессии и обсудил вопросы развития отрасли и внедрения инноваций», — указано в сообщении. В мероприятии также участвовали предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, чиновники и студенты. Они обсуждали, как с помощью цифровых технологий повысить эффективность работы. «Чем бы мы ни занимались: культура, медицина, промышленность, АПК, без IT нельзя полноценно развиваться. Я дал поручение о разработке новой меры поддержки для тех, кто готов работать, внедрять новые IT-технологии. Мы готовы подставить свое плечо», — заявил Шумков на встрече. Замдиректора фонда Сергей Алимбеков добавил, что за три года регион значительно изменился в плане инфраструктуры и образования. В конце работы специалисты ФРИИ представят доклад губернатору. Ранее Шумков обсудил вопросы поддержки сельхозпроизводителей с депутатом Госдумы Сергеем Лисовским. Также стало известно, что представителям правительства региона удалось договориться с Минсельхозом, чтобы из федерального бюджета на льготные кредиты для местных аграриев дополнительно выделили 80 миллионов рублей.