Жертву челябинского маньяка из Смолино поставили в очередь на квартиру

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Пресс-конференция Юлии Сударенко. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко заявила, что жертва Ческидова включена в список для получения жилья Фото:
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Жертву маньяка Владимира Ческидова из поселка Смолино (Челябинская область) включили в список детей-сирот, имеющих право на получение квартиры. Об этом рассказала омбудсмен региона Юлия Сударенко 9 ноября на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс».

«Наш следственный комитет сильно беспокоился о том, где девушка будет жить. Мы нашли квартиру, которая была закреплена за сестрами. Оказалось, что она не пригодна для проживания. Минсоц региона поставило ее в список детей-сирот, которые имеют право на получение жилого помещения. Как очередь подойдет, она будет обеспечена жильем», — заявила Сударенко.

Как пояснила омбудсмен, все уполномоченные ведомства оказали жертве маньяка всю необходимую помощь. После того как она прошла реабилитацию, женщина уехала к своей близкой родственнице и живет там.

Ческидова, прозванного «смолинским маньяком», задержали в июле 2023 года. В 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал в своем доме 14 лет. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве.

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Жертву маньяка Владимира Ческидова из поселка Смолино (Челябинская область) включили в список детей-сирот, имеющих право на получение квартиры. Об этом рассказала омбудсмен региона Юлия Сударенко 9 ноября на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс». «Наш следственный комитет сильно беспокоился о том, где девушка будет жить. Мы нашли квартиру, которая была закреплена за сестрами. Оказалось, что она не пригодна для проживания. Минсоц региона поставило ее в список детей-сирот, которые имеют право на получение жилого помещения. Как очередь подойдет, она будет обеспечена жильем», — заявила Сударенко. Как пояснила омбудсмен, все уполномоченные ведомства оказали жертве маньяка всю необходимую помощь. После того как она прошла реабилитацию, женщина уехала к своей близкой родственнице и живет там. Ческидова, прозванного «смолинским маньяком», задержали в июле 2023 года. В 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал в своем доме 14 лет. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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