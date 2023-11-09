Жертву челябинского маньяка из Смолино поставили в очередь на квартиру

09 ноября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко заявила, что жертва Ческидова включена в список для получения жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Жертву маньяка Владимира Ческидова из поселка Смолино (Челябинская область) включили в список детей-сирот, имеющих право на получение квартиры. Об этом рассказала омбудсмен региона Юлия Сударенко 9 ноября на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс». «Наш следственный комитет сильно беспокоился о том, где девушка будет жить. Мы нашли квартиру, которая была закреплена за сестрами. Оказалось, что она не пригодна для проживания. Минсоц региона поставило ее в список детей-сирот, которые имеют право на получение жилого помещения. Как очередь подойдет, она будет обеспечена жильем», — заявила Сударенко. Как пояснила омбудсмен, все уполномоченные ведомства оказали жертве маньяка всю необходимую помощь. После того как она прошла реабилитацию, женщина уехала к своей близкой родственнице и живет там. Ческидова, прозванного «смолинским маньяком», задержали в июле 2023 года. В 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал в своем доме 14 лет. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве.

Жертву маньяка Владимира Ческидова из поселка Смолино (Челябинская область) включили в список детей-сирот, имеющих право на получение квартиры. Об этом рассказала омбудсмен региона Юлия Сударенко 9 ноября на пресс-конференции, проведенной холдингом «Гранада Пресс». «Наш следственный комитет сильно беспокоился о том, где девушка будет жить. Мы нашли квартиру, которая была закреплена за сестрами. Оказалось, что она не пригодна для проживания. Минсоц региона поставило ее в список детей-сирот, которые имеют право на получение жилого помещения. Как очередь подойдет, она будет обеспечена жильем», — заявила Сударенко. Как пояснила омбудсмен, все уполномоченные ведомства оказали жертве маньяка всю необходимую помощь. После того как она прошла реабилитацию, женщина уехала к своей близкой родственнице и живет там. Ческидова, прозванного «смолинским маньяком», задержали в июле 2023 года. В 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал в своем доме 14 лет. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве.