Курганский боец с позывным «Испанец» отправился на фронт в составе «вагнеров» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Новобранец ЧВК «Вагнер» из Кургана с позывным «Испанец» оставил работу в Москве, чтобы отправиться на спецоперацию. Об этом доброволец сообщил корреспонденту URA.RU. До поездки на СВО он работал тренером, аниматором и ведущим мероприятий.

«Подписал контракт, уже отправились в зону СВО из Московской области. Буду на фронте в составе ЧВК „Вагнер“, но при Минобороны РФ. Сначала нас ждет военный лагерь и боевая подготовка», — рассказал курганец.

Ранее URA.RU писало, что курганские экс-бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся отправиться на фронт в составе Росгвардии и спецназа «Ахмат». Уйти на фронт военнослужащие планируют после того, как получат удостоверения ветеранов. В оформлении документов бойцам помогает региональный фонд «Защитники Отечества».

Курганец оставил работу в Москве, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО Фото предоставлено курганским бойцом с позывным «Испанец»

Боец пошел на фронт в составе ЧВК «Вагнер» Фото предоставлено курганским бойцом с позывным «Испанец»