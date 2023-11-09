09 ноября 2023

Курганец оставил работу в Москве, чтобы перейти в ЧВК «Вагнер и поехать на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Курганский боец с позывным «Испанец» отправился на фронт в составе «вагнеров» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новобранец ЧВК «Вагнер» из Кургана с позывным «Испанец» оставил работу в Москве, чтобы отправиться на спецоперацию. Об этом доброволец сообщил корреспонденту URA.RU. До поездки на СВО он работал тренером, аниматором и ведущим мероприятий.

«Подписал контракт, уже отправились в зону СВО из Московской области. Буду на фронте в составе ЧВК „Вагнер“, но при Минобороны РФ. Сначала нас ждет военный лагерь и боевая подготовка», — рассказал курганец.

Ранее URA.RU писало, что курганские экс-бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся отправиться на фронт в составе Росгвардии и спецназа «Ахмат». Уйти на фронт военнослужащие планируют после того, как получат удостоверения ветеранов. В оформлении документов бойцам помогает региональный фонд «Защитники Отечества».

Курганец оставил работу в Москве, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО
Курганец оставил работу в Москве, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО
Боец пошел на фронт в составе ЧВК «Вагнер»
Боец пошел на фронт в составе ЧВК «Вагнер»
По словам добровольца, подразделение «вагнеров» в зоне спецоперации будет находиться при Минобороны РФ
По словам добровольца, подразделение «вагнеров» в зоне спецоперации будет находиться при Минобороны РФ

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Новобранец ЧВК «Вагнер» из Кургана с позывным «Испанец» оставил работу в Москве, чтобы отправиться на спецоперацию. Об этом доброволец сообщил корреспонденту URA.RU. До поездки на СВО он работал тренером, аниматором и ведущим мероприятий. «Подписал контракт, уже отправились в зону СВО из Московской области. Буду на фронте в составе ЧВК „Вагнер“, но при Минобороны РФ. Сначала нас ждет военный лагерь и боевая подготовка», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганские экс-бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся отправиться на фронт в составе Росгвардии и спецназа «Ахмат». Уйти на фронт военнослужащие планируют после того, как получат удостоверения ветеранов. В оформлении документов бойцам помогает региональный фонд «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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