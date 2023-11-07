Курганские бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся идти на фронт через Росгвардию и «Ахмат»

Бойцы ЧВК «Вагнер» из Кургана собрались заключать контракты с Росгвардией и отрядом «Ахмат» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», планируют поехать в зону СВО добровольцами через Росгвардию. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из военнослужащих. Часть бывших «вагнеровцев», кроме того, рассматривает вариант отправки на фронт в составе чеченского спецназа Кадырова «Ахмат».

«После 15 ноября должен начаться набор в Росгвардию. Многие наши парни, в том числе и я, собираемся через это подразделение вернуться на фронт. Сейчас ждем получения удостоверений ветеранов и выплат», — рассказал боец. Некоторые из военных собираются возвращаться на передовую через спецназ «Ахмат», в котором уже создан отряд, состоящий из бывших «вагнеровцев».

Ранее URA.RU направляло запрос по теме в пресс-службу управления Росгвардии по Курганской области. На сайте ведомства из требований к кандидатам указано возрастное ограничение до 45 лет, наличие российского гражданства и образование. Также запрос был направлен в пресс-службу ЧВК «Вагнер».

До этого в российских СМИ появилась информация, что сын бывшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию в составе Росгвардии. Позже в Госдуме РФ слияние двух структур назвали слухом. Однако, по словам депутата Александра Хинштейна, экс-бойцы ЧВК могут заключать контракты и идти добровольцами в Росгвардию.