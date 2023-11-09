Россия попала в тупик в Сирии из-за ООН

Полковник Матвийчук: ООН не будет требовать вывода войск США из Сирии

10 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Военный конфликт США в Сирии может остановить ООН, считает Анатолий Матвийчук Фото (архив): Евгений Ганеев Россия, согласно договору, может провести с США переговоры по прекращению военного конфликта в Сирии. Однако Штаты на это не пойдут, так как чувствуют поддержку ООН, объяснил в беседе с URA.RU военный эксперт (командовал группой специального назначения в Афганистане, служил в разведке в сирийском городе Алеппо, награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами Республики Сирия), кандидат военных наук, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Новость по теме Военную базу США на границе с Сирией обстреляли 15 ракетами Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о начале военных действий с применением тяжелой артиллерии и ракет на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Произошло столкновение с одной стороны между американскими силами и курдскими формированиями и с другой — между сирийской армией и ее союзниками. Как Россия может помочь в столкновении США в Сирии «Американцы незаконно находятся на территории Сирии. Страна неоднократно уже обращалась к ООН с просьбой оказать помощь в выводе войск из республики. Организация объединенных наций должна в ультимативной форме потребовать это сделать. Но ООН этого не сделает никогда, потому что есть финансовые, политические заинтересованности. Между Россией и американцами есть соглашение в плане соблюдения положения и разграничения по линии интересов, чтобы они не переросли в боестолкновения [в Сирии]. Возможно, мы будем проводить какие-то переговоры с США. Хотя американцы с нами по этому поводу даже разговаривать не хотят. Они считают, что им западные страны выдали карт-бланш», — объяснил Анатолий Матвийчук. Почему наши войска до сих пор находятся в Сирии По словам полковника в отставке, российские военные оказывают помощь республике в борьбе с терроризмом. «Мы находимся в Сирии по приглашению правительства страны на основании двухсторонних соглашений и решения ООН. Мы оказываем официальную помощь Сирийской Арабской республике в борьбе с терроризмом», — отметил Матвийчук. При этом собеседник агентства подчеркнул, что российские военные не присутствуют в зоне столкновения США и Сирии. «Там, где США вступили в перестрелку, в районе Дейр эз-Зора, это нефтяные промыслы, это база Эт-Танфа, незаконно удерживаемая США, там наших войск нет. Сирийские силы выступили в ответ. Я думаю, что это надолго и с далеко идущими последствиями. Чем дольше там будут американцы находиться, тем больше будет проблем с разрешениями каких-то мирных инициатив, которыми возможно все решить в Сирии», — добавил он. Зачем США Сирия США не уйдет из Сирии, так им нужны контролируемые территории, заявил Матвийчук. «Тот участок, который США занимает в Сирии, является международным районом продвижения. Там международные нефтяные пути по поставке углеводородов в Европу и они хотят это все контролировать», — подытожил он. Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Вооруженные силы РФ присоединились к ней 30 сентября 2015 года, выступив на стороне правительства президента Башара Асада против террористических формирований «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). С 15 марта 2016 года, по приказу президента РФ Владимира Путина, начался вывод основных сил из республики. В Сирии остались функционировать две российские базы — Хмеймим и Тартус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, согласно договору, может провести с США переговоры по прекращению военного конфликта в Сирии. Однако Штаты на это не пойдут, так как чувствуют поддержку ООН, объяснил в беседе с URA.RU военный эксперт (командовал группой специального назначения в Афганистане, служил в разведке в сирийском городе Алеппо, награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами Республики Сирия), кандидат военных наук, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил о начале военных действий с применением тяжелой артиллерии и ракет на востоке Сирии, в провинции Дейр-эз-Зор. Произошло столкновение с одной стороны между американскими силами и курдскими формированиями и с другой — между сирийской армией и ее союзниками. «Американцы незаконно находятся на территории Сирии. Страна неоднократно уже обращалась к ООН с просьбой оказать помощь в выводе войск из республики. Организация объединенных наций должна в ультимативной форме потребовать это сделать. Но ООН этого не сделает никогда, потому что есть финансовые, политические заинтересованности. Между Россией и американцами есть соглашение в плане соблюдения положения и разграничения по линии интересов, чтобы они не переросли в боестолкновения [в Сирии]. Возможно, мы будем проводить какие-то переговоры с США. Хотя американцы с нами по этому поводу даже разговаривать не хотят. Они считают, что им западные страны выдали карт-бланш», — объяснил Анатолий Матвийчук. По словам полковника в отставке, российские военные оказывают помощь республике в борьбе с терроризмом. «Мы находимся в Сирии по приглашению правительства страны на основании двухсторонних соглашений и решения ООН. Мы оказываем официальную помощь Сирийской Арабской республике в борьбе с терроризмом», — отметил Матвийчук. При этом собеседник агентства подчеркнул, что российские военные не присутствуют в зоне столкновения США и Сирии. «Там, где США вступили в перестрелку, в районе Дейр эз-Зора, это нефтяные промыслы, это база Эт-Танфа, незаконно удерживаемая США, там наших войск нет. Сирийские силы выступили в ответ. Я думаю, что это надолго и с далеко идущими последствиями. Чем дольше там будут американцы находиться, тем больше будет проблем с разрешениями каких-то мирных инициатив, которыми возможно все решить в Сирии», — добавил он. США не уйдет из Сирии, так им нужны контролируемые территории, заявил Матвийчук. «Тот участок, который США занимает в Сирии, является международным районом продвижения. Там международные нефтяные пути по поставке углеводородов в Европу и они хотят это все контролировать», — подытожил он. Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Вооруженные силы РФ присоединились к ней 30 сентября 2015 года, выступив на стороне правительства президента Башара Асада против террористических формирований «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) и «Джебхат ан-Нусры» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). С 15 марта 2016 года, по приказу президента РФ Владимира Путина, начался вывод основных сил из республики. В Сирии остались функционировать две российские базы — Хмеймим и Тартус.