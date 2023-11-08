Из ЯНАО отправили первую команду призывников в армию

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов сообщил, что первую группу ямальских ребят проводили служить в рядах Вооруженных Сил России. Об этом он написал в соцсетях.
«Сегодня проводили около 40 ямальских ребят служить в рядах Вооруженных Сил России. Служба в армии — это дисциплина, четкое выполнение поставленных задач, умение работать в команде и получение новых знаний. Желаю нашим парням достойно проявить себя, а также уверенности в собственных силах. Возвращайтесь после службы домой. Мы будем ждать вас», — написал глава города во «ВКонтакте».
В прошлом году из Ноябрьска проводили в армию 72 новобранцев. Их направили служить в воинские части Новороссийска и Калининграда.
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