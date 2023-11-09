Прокуратура заставила курганскую птицефабрику сократить вредные выбросы

Предприятие «Агрофирма Боровская» из села Новая Сидоровка Кетовского округа (Курганская область) через суд обязали сократить выбросы загрязняющих веществ и ликвидировать свалку отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
«По требованию природоохранной прокуратуры суд возложил на АО „Агрофирма Боровская“ обязанность сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ликвидировать свалку строительных отходов, образовавшейся в процессе капремонта производственных зданий предприятия. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура возьмет его исполнение на контроль», — говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU писало, что курганскую птицефабрику заставили заплатить миллионы детям погибших сотрудников. Инцидент с гибелью рабочих произошел летом в результате отравления угарным газом.
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