Прокуратура заставила курганскую птицефабрику сократить вредные выбросы

Суд обязал предприятие «Агрофирма Боровская» уменьшить вредные выбросы и убрать свалку отходов Фото: Илья Московец © URA.RU

Предприятие «Агрофирма Боровская» из села Новая Сидоровка Кетовского округа (Курганская область) через суд обязали сократить выбросы загрязняющих веществ и ликвидировать свалку отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«По требованию природоохранной прокуратуры суд возложил на АО „Агрофирма Боровская“ обязанность сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и ликвидировать свалку строительных отходов, образовавшейся в процессе капремонта производственных зданий предприятия. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура возьмет его исполнение на контроль», — говорится на сайте ведомства.

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