В четырех уральских городах запустят дополнительные скоростные поезда

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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, проводы в армию, жд вокзал, жд вагон, проводы в дорогу
Новый график поездов будет действовать до 8 декабря 2024 года Фото:

С 10 декабря на Свердловской железной дороге добавится пять поездов дальнего следования и 10 скоростных. Изменения коснутся таких городов, как Тюмень, Пермь, Екатеринбург и Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

«Скорые поезда в праздники и каникулы будут курсировать на направлениях: Тюмень — Москва, Пермь — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск», — заявили в пресс-службе. Новый график движения будет действовать до 8 декабря 2024 года.

Также были разработаны удобные варианты сообщения уральских городов с населенными пунктами Северного Кавказа. Так появился новый круглогодичный поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, на летний период — поезд №265/266 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Кроме этого, поезд №373/374 Тюмень — Екатеринбург — Махачкала продлили до Дербента.

Ранее на полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это было сделано для ускорения поездов.

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С 10 декабря на Свердловской железной дороге добавится пять поездов дальнего следования и 10 скоростных. Изменения коснутся таких городов, как Тюмень, Пермь, Екатеринбург и Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. «Скорые поезда в праздники и каникулы будут курсировать на направлениях: Тюмень — Москва, Пермь — Москва, Екатеринбург — Нижневартовск», — заявили в пресс-службе. Новый график движения будет действовать до 8 декабря 2024 года. Также были разработаны удобные варианты сообщения уральских городов с населенными пунктами Северного Кавказа. Так появился новый круглогодичный поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, на летний период — поезд №265/266 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Кроме этого, поезд №373/374 Тюмень — Екатеринбург — Махачкала продлили до Дербента. Ранее на полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это было сделано для ускорения поездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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