СвЖД обновила почти полтысячи километров путей, чтобы ускорить поезда

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Обновления коснулись 460 километров путей Фото:

На полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это сделано для ускорения поездов.

«С апреля по октябрь капремонт пути, который предусматривает очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсов и шпал, выполнен на участках протяженностью 319 километров. Еще на более 140 километрах проведены замена рельсов и скреплений, очистка щебня и так далее. В комплексе эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 километров в час, для грузовых — до 80 километров в час», — говорится в сообщении Свердловской магистрали.

Основные работы в этом году были на главном ходу Транссиба, где сосредоточено наиболее интенсивное движение поездов. В частности, обновлены перегоны Бородулино — Верещагино и Бахаревка — Ферма в Пермском крае, Шипелово — Грязновская, Билимбай — Подволошная, Еланский — Кокшаровский и Богданович — Пышминская в Свердловской области; Винзили — Богандинская в Тюменской области; Игль — Пыть-Ях и Чумпас — Лангепасовский в ХМАО-Югре, а также Сывдарма — Ягенетта в ЯНАО. Полностью сезон путевых работ железнодорожники завершат в ноябре.

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На полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это сделано для ускорения поездов. «С апреля по октябрь капремонт пути, который предусматривает очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсов и шпал, выполнен на участках протяженностью 319 километров. Еще на более 140 километрах проведены замена рельсов и скреплений, очистка щебня и так далее. В комплексе эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 километров в час, для грузовых — до 80 километров в час», — говорится в сообщении Свердловской магистрали. Основные работы в этом году были на главном ходу Транссиба, где сосредоточено наиболее интенсивное движение поездов. В частности, обновлены перегоны Бородулино — Верещагино и Бахаревка — Ферма в Пермском крае, Шипелово — Грязновская, Билимбай — Подволошная, Еланский — Кокшаровский и Богданович — Пышминская в Свердловской области; Винзили — Богандинская в Тюменской области; Игль — Пыть-Ях и Чумпас — Лангепасовский в ХМАО-Югре, а также Сывдарма — Ягенетта в ЯНАО. Полностью сезон путевых работ железнодорожники завершат в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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