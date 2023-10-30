СвЖД обновила почти полтысячи километров путей, чтобы ускорить поезда

30 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Обновления коснулись 460 километров путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это сделано для ускорения поездов. «С апреля по октябрь капремонт пути, который предусматривает очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсов и шпал, выполнен на участках протяженностью 319 километров. Еще на более 140 километрах проведены замена рельсов и скреплений, очистка щебня и так далее. В комплексе эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 километров в час, для грузовых — до 80 километров в час», — говорится в сообщении Свердловской магистрали. Основные работы в этом году были на главном ходу Транссиба, где сосредоточено наиболее интенсивное движение поездов. В частности, обновлены перегоны Бородулино — Верещагино и Бахаревка — Ферма в Пермском крае, Шипелово — Грязновская, Билимбай — Подволошная, Еланский — Кокшаровский и Богданович — Пышминская в Свердловской области; Винзили — Богандинская в Тюменской области; Игль — Пыть-Ях и Чумпас — Лангепасовский в ХМАО-Югре, а также Сывдарма — Ягенетта в ЯНАО. Полностью сезон путевых работ железнодорожники завершат в ноябре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На полигоне СвЖД завершился период ремонтно-путевых работ. Железнодорожникам удалось обновить 460 километров путей и заменить больше 200 стрелочных переводов. Это сделано для ускорения поездов. «С апреля по октябрь капремонт пути, который предусматривает очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсов и шпал, выполнен на участках протяженностью 319 километров. Еще на более 140 километрах проведены замена рельсов и скреплений, очистка щебня и так далее. В комплексе эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 километров в час, для грузовых — до 80 километров в час», — говорится в сообщении Свердловской магистрали. Основные работы в этом году были на главном ходу Транссиба, где сосредоточено наиболее интенсивное движение поездов. В частности, обновлены перегоны Бородулино — Верещагино и Бахаревка — Ферма в Пермском крае, Шипелово — Грязновская, Билимбай — Подволошная, Еланский — Кокшаровский и Богданович — Пышминская в Свердловской области; Винзили — Богандинская в Тюменской области; Игль — Пыть-Ях и Чумпас — Лангепасовский в ХМАО-Югре, а также Сывдарма — Ягенетта в ЯНАО. Полностью сезон путевых работ железнодорожники завершат в ноябре.