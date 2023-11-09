09 ноября 2023

Мэр Нижнего Тагила сделает упор на развитии туризма в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев (на фото) хочет превратить Нижний Тагил в «туристическую Мекку» Фото:

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в составе делегации Свердловской области посетил V Международный муниципальный форум БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Во время своего выступления мэр заявил, что будет развивать туристический потенциал города.

«Рассказал на форуме про перспективы развития туризма в нашем городе, который более трех веков является центром горнозаводской цивилизации. В частности, процесс ревитализации Демидовского завода-музея станет одним из важнейших факторов перехода Нижнего Тагила на следующий этап развития», — сказал Пинаев агентству URA.RU.

Он признает, что реализация планов потребует значительных инвестиций со стороны государства и бизнеса, но говорит, что определенные договоренности уже достигнуты. В частности, готовится проект для капремонта комплекса зданий заводоуправления Демидовых и реконструкции плотины городского пруда.

Несколькими днями ранее Пинаев провел пресс-конференцию, поделившись своим видением будущего в Нижнем Тагиле. В частности, он рассказал о желании создать в городе студенческий кампус на 10 тысяч человек. Отвечая на вопросы журналистов, глава заявил, что в городе не востребованы автобусы большого класса, и что город является безопасным.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в составе делегации Свердловской области посетил V Международный муниципальный форум БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Во время своего выступления мэр заявил, что будет развивать туристический потенциал города. «Рассказал на форуме про перспективы развития туризма в нашем городе, который более трех веков является центром горнозаводской цивилизации. В частности, процесс ревитализации Демидовского завода-музея станет одним из важнейших факторов перехода Нижнего Тагила на следующий этап развития», — сказал Пинаев агентству URA.RU. Он признает, что реализация планов потребует значительных инвестиций со стороны государства и бизнеса, но говорит, что определенные договоренности уже достигнуты. В частности, готовится проект для капремонта комплекса зданий заводоуправления Демидовых и реконструкции плотины городского пруда. Несколькими днями ранее Пинаев провел пресс-конференцию, поделившись своим видением будущего в Нижнем Тагиле. В частности, он рассказал о желании создать в городе студенческий кампус на 10 тысяч человек. Отвечая на вопросы журналистов, глава заявил, что в городе не востребованы автобусы большого класса, и что город является безопасным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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