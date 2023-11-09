Мэр Нижнего Тагила сделает упор на развитии туризма в городе

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в составе делегации Свердловской области посетил V Международный муниципальный форум БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Во время своего выступления мэр заявил, что будет развивать туристический потенциал города.
«Рассказал на форуме про перспективы развития туризма в нашем городе, который более трех веков является центром горнозаводской цивилизации. В частности, процесс ревитализации Демидовского завода-музея станет одним из важнейших факторов перехода Нижнего Тагила на следующий этап развития», — сказал Пинаев агентству URA.RU.
Он признает, что реализация планов потребует значительных инвестиций со стороны государства и бизнеса, но говорит, что определенные договоренности уже достигнуты. В частности, готовится проект для капремонта комплекса зданий заводоуправления Демидовых и реконструкции плотины городского пруда.
Несколькими днями ранее Пинаев провел пресс-конференцию, поделившись своим видением будущего в Нижнем Тагиле. В частности, он рассказал о желании создать в городе студенческий кампус на 10 тысяч человек. Отвечая на вопросы журналистов, глава заявил, что в городе не востребованы автобусы большого класса, и что город является безопасным.
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