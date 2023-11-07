Мэр Нижнего Тагила считает большие автобусы невостребованными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Коммунистическая после благоустройства. Полевской, пазик, автобус, маршрут11
В Нижнем Тагиле не ходят автобусы большого размера Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев прокомментировал закупку партии среднеразмерных автобусов. По его словам, транспорт большего размера не будет востребован в городе.

«Мы еще в 90-е годы прошлого века отказались от большого транспорта, потому что он нерентабелен в Нижнем Тагиле. Пассажиропоток у нас невелик; и кольцевые остановки, которые у нас имеются, не позволяют большому транспорту разворачиваться. В общем, большие автобусы просто не востребованы», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU.

В 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 среднеразмерных автобусов «Симаз». Мэрия закупила автобусы, в том числе, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев прокомментировал закупку партии среднеразмерных автобусов. По его словам, транспорт большего размера не будет востребован в городе. «Мы еще в 90-е годы прошлого века отказались от большого транспорта, потому что он нерентабелен в Нижнем Тагиле. Пассажиропоток у нас невелик; и кольцевые остановки, которые у нас имеются, не позволяют большому транспорту разворачиваться. В общем, большие автобусы просто не востребованы», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. В 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 среднеразмерных автобусов «Симаз». Мэрия закупила автобусы, в том числе, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...