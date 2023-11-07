Мэр Нижнего Тагила считает большие автобусы невостребованными

07 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле не ходят автобусы большого размера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев прокомментировал закупку партии среднеразмерных автобусов. По его словам, транспорт большего размера не будет востребован в городе. «Мы еще в 90-е годы прошлого века отказались от большого транспорта, потому что он нерентабелен в Нижнем Тагиле. Пассажиропоток у нас невелик; и кольцевые остановки, которые у нас имеются, не позволяют большому транспорту разворачиваться. В общем, большие автобусы просто не востребованы», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. В 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 среднеразмерных автобусов «Симаз». Мэрия закупила автобусы, в том числе, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев прокомментировал закупку партии среднеразмерных автобусов. По его словам, транспорт большего размера не будет востребован в городе. «Мы еще в 90-е годы прошлого века отказались от большого транспорта, потому что он нерентабелен в Нижнем Тагиле. Пассажиропоток у нас невелик; и кольцевые остановки, которые у нас имеются, не позволяют большому транспорту разворачиваться. В общем, большие автобусы просто не востребованы», — передает слова Пинаева корреспондент URA.RU. В 2023 году на закупки общественного транспорта для Нижнего Тагила потратили 414 миллионов рублей — по улицам будут ходить 40 среднеразмерных автобусов «Симаз». Мэрия закупила автобусы, в том числе, из-за большого количества жалоб от горожан на «частников»: люди недовольны нестабильным графиком работы, отсутствием возможности расплачиваться картами, старыми машинами и так далее.