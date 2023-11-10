РИА Новости: «Азов»* координирует теракты на Урале

10 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Бойцы нацбатальона «Азов» обманывают пенсионерок, чтобы подговорить их на поджоги военкоматов Фото: Официальный портал Киева Бойцы нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) обманывают пенсионерок, чтобы подговорить их на поджоги военкоматов на Урале. На данный момент установлены три новых инцидента. Правоохранительные органы квалифицируют поджоги военкоматов как теракт. «Спецслужбы установили жительниц Урала. <…> Их обработка ведется силами отдельного тербатальона „Кракен“(входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Отмечается, что сейчас сотрудниками ведутся профилактические мероприятия: с одной пожилой женщиной в Челябинске, еще с двумя — в Екатеринбурге. Ранее управление ФСБ по Свердловской области раскрыло подробности попытки поджога военкомата в Асбесте. Пенсионерка, которая планировала поджечь комиссариат в городе по просьбе мошенников, якобы взявших на нее кредиты, получила за это 30 тысяч рублей. Женщину в течение месяца через интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. Похожий случай был установлен в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. За поджег ей предложили 150 тысяч рублей. * Запрещенная в России террористическая организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) обманывают пенсионерок, чтобы подговорить их на поджоги военкоматов на Урале. На данный момент установлены три новых инцидента. Правоохранительные органы квалифицируют поджоги военкоматов как теракт. «Спецслужбы установили жительниц Урала. <…> Их обработка ведется силами отдельного тербатальона „Кракен“(входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости. Отмечается, что сейчас сотрудниками ведутся профилактические мероприятия: с одной пожилой женщиной в Челябинске, еще с двумя — в Екатеринбурге. Ранее управление ФСБ по Свердловской области раскрыло подробности попытки поджога военкомата в Асбесте. Пенсионерка, которая планировала поджечь комиссариат в городе по просьбе мошенников, якобы взявших на нее кредиты, получила за это 30 тысяч рублей. Женщину в течение месяца через интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. Похожий случай был установлен в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. За поджег ей предложили 150 тысяч рублей. * Запрещенная в России террористическая организация