Глава краевого МВД вручил подарок пермяку, спасшему девушку от маньяка. Фото

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, щеглов александр
Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов поблагодарил пермяка Фото:

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов накануне Дня работника органов внутренних дел приехал в гости к мужчине, который спас девушку от маньяка. Генерал-лейтенант полиции поблагодарил пермяка и вручил ценный подарок. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Александр Щеглов посетил Владислава Викторовича, который услышал крики девушки и спугнул маньяка, душившего ее. Щеглов поблагодарил пермяка за проявленную бдительность, активную гражданскую позицию и вручил ему ценный подарок», — сообщает пресс-служба полиции.

Маньяк напал на пермскую студентку ранним утром 15 октября. Он затащил ее в кусты и душил в течение семи минут. Шум услышал Владислав Викторович, который стал кричать на преступника и спугнул его. Позже выяснилось, что нападавшим оказался житель Свердловской области, который находился в федеральном розыске за изнасилование. За время пребывания в Перми свердловчанин успел напасть на трех девушек. Сотрудники полиции задержали его в Кунгурском районе, он был задержан и отправлен в СИЗО. Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов в гостях у Владислава Викторовича
Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов в гостях у Владислава Викторовича

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Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов накануне Дня работника органов внутренних дел приехал в гости к мужчине, который спас девушку от маньяка. Генерал-лейтенант полиции поблагодарил пермяка и вручил ценный подарок. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «Александр Щеглов посетил Владислава Викторовича, который услышал крики девушки и спугнул маньяка, душившего ее. Щеглов поблагодарил пермяка за проявленную бдительность, активную гражданскую позицию и вручил ему ценный подарок», — сообщает пресс-служба полиции. Маньяк напал на пермскую студентку ранним утром 15 октября. Он затащил ее в кусты и душил в течение семи минут. Шум услышал Владислав Викторович, который стал кричать на преступника и спугнул его. Позже выяснилось, что нападавшим оказался житель Свердловской области, который находился в федеральном розыске за изнасилование. За время пребывания в Перми свердловчанин успел напасть на трех девушек. Сотрудники полиции задержали его в Кунгурском районе, он был задержан и отправлен в СИЗО. Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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