Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов поблагодарил пермяка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов накануне Дня работника органов внутренних дел приехал в гости к мужчине, который спас девушку от маньяка. Генерал-лейтенант полиции поблагодарил пермяка и вручил ценный подарок. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Александр Щеглов посетил Владислава Викторовича, который услышал крики девушки и спугнул маньяка, душившего ее. Щеглов поблагодарил пермяка за проявленную бдительность, активную гражданскую позицию и вручил ему ценный подарок», — сообщает пресс-служба полиции.

Маньяк напал на пермскую студентку ранним утром 15 октября. Он затащил ее в кусты и душил в течение семи минут. Шум услышал Владислав Викторович, который стал кричать на преступника и спугнул его. Позже выяснилось, что нападавшим оказался житель Свердловской области, который находился в федеральном розыске за изнасилование. За время пребывания в Перми свердловчанин успел напасть на трех девушек. Сотрудники полиции задержали его в Кунгурском районе, он был задержан и отправлен в СИЗО. Сейчас ведется расследование уголовного дела.