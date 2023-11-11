ВСУ потеряли роту солдат при попытке атаковать ДНР

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 185 солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ при попытках атаковать районы Раздоловки, Николаевки, Клещеевки и Новомихайловки потеряли роту солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. <…> Всего на данном направлении убито и ранено до 185 военнослужащих», — заявил Астафьев.

По его словам, ВСУ понесли большие потери людей и техники недалеко от населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Астафьев отметил, что российские силы уничтожили пять пикапов и грузовик «Камаз».

Он подчеркнул, что артиллерия РФ совершила удар по украинскому пункту управления БПЛА около Новомихайловки. По словам Астафьева, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы совершили удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, передает «Национальная служба новостей». Командир звена армейской авиации с позывным «Леший» сообщил, что украинские солдаты бросают технику и эвакуируются сразу, как слышат шум авиации РФ.

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Бойцы ВСУ при попытках атаковать районы Раздоловки, Николаевки, Клещеевки и Новомихайловки потеряли роту солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев. «На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. <…> Всего на данном направлении убито и ранено до 185 военнослужащих», — заявил Астафьев. По его словам, ВСУ понесли большие потери людей и техники недалеко от населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Астафьев отметил, что российские силы уничтожили пять пикапов и грузовик «Камаз». Он подчеркнул, что артиллерия РФ совершила удар по украинскому пункту управления БПЛА около Новомихайловки. По словам Астафьева, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы совершили удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, передает «Национальная служба новостей». Командир звена армейской авиации с позывным «Леший» сообщил, что украинские солдаты бросают технику и эвакуируются сразу, как слышат шум авиации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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