Бойцы ВСУ при попытках атаковать районы Раздоловки, Николаевки, Клещеевки и Новомихайловки потеряли роту солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. <…> Всего на данном направлении убито и ранено до 185 военнослужащих», — заявил Астафьев.
По его словам, ВСУ понесли большие потери людей и техники недалеко от населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка. Астафьев отметил, что российские силы уничтожили пять пикапов и грузовик «Камаз».
Он подчеркнул, что артиллерия РФ совершила удар по украинскому пункту управления БПЛА около Новомихайловки. По словам Астафьева, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы совершили удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, передает «Национальная служба новостей». Командир звена армейской авиации с позывным «Леший» сообщил, что украинские солдаты бросают технику и эвакуируются сразу, как слышат шум авиации РФ.
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