В аэропорту Сургута задержан рейс Utair до Тюмени. Скрин

12 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

В Сургуте задержан рейс Utair до Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс ЮТ-119 авиакомпании Utair, который должен вылететь из Сургута в Тюмень 12 ноября в 18:45 задержан. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 12 ноября из Сургута в Тюмень 18:45. Задержка до 19:15 12.11.2023», — указано на онлайн-табло. В Сургуте задержали вылет рейса Utair до Тюмени Сайт аэропорта Сургут Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты должны были вылететь ранним утром 12 ноября.

Рейс ЮТ-119 авиакомпании Utair, который должен вылететь из Сургута в Тюмень 12 ноября в 18:45 задержан. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 12 ноября из Сургута в Тюмень 18:45. Задержка до 19:15 12.11.2023», — указано на онлайн-табло. Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты должны были вылететь ранним утром 12 ноября.