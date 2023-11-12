В Сургуте задержан рейс Utair до Тюмени
Рейс ЮТ-119 авиакомпании Utair, который должен вылететь из Сургута в Тюмень 12 ноября в 18:45 задержан. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
«Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 12 ноября из Сургута в Тюмень 18:45. Задержка до 19:15 12.11.2023», — указано на онлайн-табло.
В Сургуте задержали вылет рейса Utair до Тюмени
Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты должны были вылететь ранним утром 12 ноября.
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