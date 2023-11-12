В аэропорту Сургута задержан рейс Utair до Тюмени. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
В Сургуте задержан рейс Utair до Тюмени Фото:

Рейс ЮТ-119 авиакомпании Utair, который должен вылететь из Сургута в Тюмень 12 ноября в 18:45 задержан. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

«Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 12 ноября из Сургута в Тюмень 18:45. Задержка до 19:15 12.11.2023», — указано на онлайн-табло.

В Сургуте задержали вылет рейса Utair до Тюмени
В Сургуте задержали вылет рейса Utair до Тюмени

Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты должны были вылететь ранним утром 12 ноября.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс ЮТ-119 авиакомпании Utair, который должен вылететь из Сургута в Тюмень 12 ноября в 18:45 задержан. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 12 ноября из Сургута в Тюмень 18:45. Задержка до 19:15 12.11.2023», — указано на онлайн-табло. Ранее появилась информация о том, что в аэропорту Рощино задержаны вылеты двух рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Самолеты должны были вылететь ранним утром 12 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...