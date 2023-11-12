В ВСУ раскрыли тактику, которую будут использовать против РФ в плохую погоду

ВСУ надеются на непогоду в конфликте с Россией
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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, военная техника, оружие, грязь, военнослужащие, пасмурная погода, дождь, полигон, солдат, боевые учения
Плохая погода создаст трудности для солдат РФ, уверен представитель ВСУ Владимир Фитьо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены использовать ненастную погоду в борьбе с Россией. Дожди ограничат использование авиации со стороны ВС РФ, а также замедлят передвижение техники. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных украинских войск Владимир Фитьо.

«Все погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. <…> Технике двигаться будет труднее», — подчеркнул Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Его слова передает украинский телеканал ТСН.

Глава пресс-службы заявил, что в связи с похолоданием ВСУ сменят тактику и будут перебивать пути российского снабжения. Он заявил, что ВСУ намерены «выморозить» русских.

Российский военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU заявлял, что осення распутица станет проблемой для Украины. Связано это с тем, что из-за непогоды они не смогут эффективно использовать танки. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша также выражал обеспокоенность, что ухудшение погоды в зоне российской спецоперации не позволит использовать западные танки.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены использовать ненастную погоду в борьбе с Россией. Дожди ограничат использование авиации со стороны ВС РФ, а также замедлят передвижение техники. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных украинских войск Владимир Фитьо. «Все погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. <…> Технике двигаться будет труднее», — подчеркнул Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Его слова передает украинский телеканал ТСН. Глава пресс-службы заявил, что в связи с похолоданием ВСУ сменят тактику и будут перебивать пути российского снабжения. Он заявил, что ВСУ намерены «выморозить» русских. Российский военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с URA.RU заявлял, что осення распутица станет проблемой для Украины. Связано это с тем, что из-за непогоды они не смогут эффективно использовать танки. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаша также выражал обеспокоенность, что ухудшение погоды в зоне российской спецоперации не позволит использовать западные танки.
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Ссылки по теме
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