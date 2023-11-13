Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень снова перенесен. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вылета составит почти сутки. Информация подтверждается на онлайн-табло.
«Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Время вылета по расписанию — 12 ноября в 15:50. Расчетное время — 13 ноября в 13:00», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска. Задержка вылета предварительно составляет 21 час 10 минут.
Причиной переноса полета стала техническая неисправность воздушного судна. После устранения поломки рейс должен был состояться 13 ноября в три часа ночи.
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