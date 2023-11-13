Пассажирам Utair почти сутки предстоит ждать вылета из Нижневартовска в Тюмень. Скрин

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
В Нижневартовске продлили ожидание рейса до Тюмени Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень снова перенесен. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вылета составит почти сутки. Информация подтверждается на онлайн-табло.

«Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Время вылета по расписанию — 12 ноября в 15:50. Расчетное время — 13 ноября в 13:00», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска. Задержка вылета предварительно составляет 21 час 10 минут.

Причиной переноса полета стала техническая неисправность воздушного судна. После устранения поломки рейс должен был состояться 13 ноября в три часа ночи.

Вылет перенесен на 13 ноября на час дня
Вылет перенесен на 13 ноября на час дня

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Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень снова перенесен. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что задержка вылета составит почти сутки. Информация подтверждается на онлайн-табло. «Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Время вылета по расписанию — 12 ноября в 15:50. Расчетное время — 13 ноября в 13:00», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска. Задержка вылета предварительно составляет 21 час 10 минут. Причиной переноса полета стала техническая неисправность воздушного судна. После устранения поломки рейс должен был состояться 13 ноября в три часа ночи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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