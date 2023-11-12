На переправе в ЯНАО готовят к запуску суда на воздушной подушке

13 ноября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Подушки на переправе Салехард — Лабытнанги начнут работу 15 ноября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На переправе Салехард — Лабытнанги суда на воздушной подушке начнут перевозить пассажиров 15 ноября. Дата пока предварительная, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По предварительной информации, в среду, 15 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке „Нептун-23“. Перевозчик готовит трассу для бесперебойного транспортного обслуживания», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. На переправе будет работать два судна по маршруту «туда-обратно». В часы пик на лед будет выходить третий «Нептун». Ранее URA.RU рассказывало, что паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершили работу 2 ноября. Перевозка жителей вертолетами была осложнена погодными условиями, из-за чего ямальцы переправлялись через Обь на свой страх и риск. На сегодняшний день сообщение между берегами восстановлено, вертолеты совершают регулярные рейсы.

На переправе Салехард — Лабытнанги суда на воздушной подушке начнут перевозить пассажиров 15 ноября. Дата пока предварительная, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «По предварительной информации, в среду, 15 ноября, для перевозки пассажиров между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке „Нептун-23“. Перевозчик готовит трассу для бесперебойного транспортного обслуживания», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. На переправе будет работать два судна по маршруту «туда-обратно». В часы пик на лед будет выходить третий «Нептун». Ранее URA.RU рассказывало, что паромы на переправе Салехард — Лабытнанги завершили работу 2 ноября. Перевозка жителей вертолетами была осложнена погодными условиями, из-за чего ямальцы переправлялись через Обь на свой страх и риск. На сегодняшний день сообщение между берегами восстановлено, вертолеты совершают регулярные рейсы.