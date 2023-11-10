Аэропорт Салехарда возобновил полеты, приостановленные из-за погоды

Рейс в Лабытнанги вылетел в 8 утра 11 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) возобновил авиасообщения, приостановленные из-за непогоды 11 ноября. Сегодня в 8 утра по местному времени был выполнен рейс Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила пресс-служба окружного дептранса в соцсети.

«Сегодня в 8 утра был выполнен рейс по маршруту Салехард — Лабытнанги», — говорится в telegram-канале ведомства. Последующие полеты будут выполняться при не менее 50% загруженности на парный рейс (по направлению туда и обратно — прим. URA.RU).

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий произошла массовая задержка рейсов в салехардском аэропорту. Пассажиры не могли вылететь в Лабытнанги, Мужи и Новый Порт.