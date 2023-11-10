10 ноября 2023

Аэропорт Салехарда возобновил полеты, приостановленные из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Рейс в Лабытнанги вылетел в 8 утра 11 ноября Фото:

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) возобновил авиасообщения, приостановленные из-за непогоды 11 ноября. Сегодня в 8 утра по местному времени был выполнен рейс Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила пресс-служба окружного дептранса в соцсети.

«Сегодня в 8 утра был выполнен рейс по маршруту Салехард — Лабытнанги», — говорится в telegram-канале ведомства. Последующие полеты будут выполняться при не менее 50% загруженности на парный рейс (по направлению туда и обратно — прим. URA.RU).

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий произошла массовая задержка рейсов в салехардском аэропорту. Пассажиры не могли вылететь в Лабытнанги, Мужи и Новый Порт.

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Аэропорт Салехарда (ЯНАО) возобновил авиасообщения, приостановленные из-за непогоды 11 ноября. Сегодня в 8 утра по местному времени был выполнен рейс Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщила пресс-служба окружного дептранса в соцсети. «Сегодня в 8 утра был выполнен рейс по маршруту Салехард — Лабытнанги», — говорится в telegram-канале ведомства. Последующие полеты будут выполняться при не менее 50% загруженности на парный рейс (по направлению туда и обратно — прим. URA.RU). Ранее из-за неблагоприятных погодных условий произошла массовая задержка рейсов в салехардском аэропорту. Пассажиры не могли вылететь в Лабытнанги, Мужи и Новый Порт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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