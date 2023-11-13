На левый берег Днепра перешли 300 украинских военных. Видео

Старший лейтенант Матюшин: центр активных действий у Днепра находится в Крынках

13 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Украинские военный смогли перейти на левый берег Днепра благодаря подрыву Каховской ГЭС, отметил Александр Матюшин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На левый берег Днепра, где располагаются Вооруженные силы России, смогли перейти около 300 украинских военных, активные бои идут сейчас в районе села Крынки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, один из лидеров «Русской весны» на Украине, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Ранее в СМИ появилась информация, что командование российской группировки войск «Днепр» решило переместить войска «на более выгодные позиции» к востоку от реки. Позже данные были опровергнуты. Новость по теме Военкор заявил о планах ВСУ в годовщину отвода войск из Херсона «Вследствие того, что была разрушена ВСУ плотина Каховской ГЭС, несколько поменялись русло Днепра и его ширина: где-то река обмелела, где-то наоборот растеклась. Поэтому летом этого года нашим пришлось несколько подкорректировать саму линию обороны. Это сыграло на руку противнику. ВСУ пытались и пытаются перейти на левый берег. Как бы мы ни старались наносить удары, к середине прошлой недели противник смог скопить до 300 своих солдат в районе Крынок», — объяснил Александр Матюшин. Он подчеркнул, что из-за подрыва Каховской ГЭС ВСУ удалось создать плацдармы в трех местах. «Противник смог позволить себе сделать плацдарм, как это было летом на Антоновском мосту, потом — в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Тоже не получилось. Там также шли активные бои. Сейчас это все происходит в районе села Крынки. Это последний вариант. На Днепре нет больше таких мест», — пояснил Матюшин. По его словам, сейчас на левом берегу Днепра усиливается группировка российских войск для разгрома украинских позиций. «Никакой перегруппировки на самом деле и отхода на более выгодные позиции на Херсонском направлении нет. Более того, там сейчас усиливается наша группировка, подтягивается резервы для более действенной работы с противником. Продолжается напряженность в районе населенного пункта Крынки, по которому отработали наши „Солнцепеки“ (тяжелая огнеметная система), постоянно работает наша артиллерия, вскрывает украинские позиции», — отметил Матюшин. Солдат ВСУ под Крынками постоянно берут в плен, отметил старший лейтенант. Он предоставил видеопризыв своим сослуживцам от военнослужащих первой и второй роты 501 батальона 36 бригады морской пехоты Украины. Собеседник агентства уточнил, что ВСУ не смогут перекинуть на левый берег Днепра тяжелую технику. «Противник пытается перебрасывать резервы, укрепляться на берегах Днепра, расширять плацдармы, но ввиду нашего тотального господства в воздухе не может навести понтоны для более действенной помощи своим войскам, перебросить технику, поэтому он поддерживает своих бойцов только лишь артиллерией. К сожалению, западная артиллерия, которая была поставлена киевскому правительству, дальнобойней нашей. Они могут работать на более удаленных дистанциях и прикрывать свои войска, выставляя перед ними артиллерийский „зонтик“. Нивелируется эта работа применением нами барражирующих боеприпасов типа „Ланцет“», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На левый берег Днепра, где располагаются Вооруженные силы России, смогли перейти около 300 украинских военных, активные бои идут сейчас в районе села Крынки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, один из лидеров «Русской весны» на Украине, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Ранее в СМИ появилась информация, что командование российской группировки войск «Днепр» решило переместить войска «на более выгодные позиции» к востоку от реки. Позже данные были опровергнуты. «Вследствие того, что была разрушена ВСУ плотина Каховской ГЭС, несколько поменялись русло Днепра и его ширина: где-то река обмелела, где-то наоборот растеклась. Поэтому летом этого года нашим пришлось несколько подкорректировать саму линию обороны. Это сыграло на руку противнику. ВСУ пытались и пытаются перейти на левый берег. Как бы мы ни старались наносить удары, к середине прошлой недели противник смог скопить до 300 своих солдат в районе Крынок», — объяснил Александр Матюшин. Он подчеркнул, что из-за подрыва Каховской ГЭС ВСУ удалось создать плацдармы в трех местах. «Противник смог позволить себе сделать плацдарм, как это было летом на Антоновском мосту, потом — в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Тоже не получилось. Там также шли активные бои. Сейчас это все происходит в районе села Крынки. Это последний вариант. На Днепре нет больше таких мест», — пояснил Матюшин. По его словам, сейчас на левом берегу Днепра усиливается группировка российских войск для разгрома украинских позиций. «Никакой перегруппировки на самом деле и отхода на более выгодные позиции на Херсонском направлении нет. Более того, там сейчас усиливается наша группировка, подтягивается резервы для более действенной работы с противником. Продолжается напряженность в районе населенного пункта Крынки, по которому отработали наши „Солнцепеки“ (тяжелая огнеметная система), постоянно работает наша артиллерия, вскрывает украинские позиции», — отметил Матюшин. Солдат ВСУ под Крынками постоянно берут в плен, отметил старший лейтенант. Он предоставил видеопризыв своим сослуживцам от военнослужащих первой и второй роты 501 батальона 36 бригады морской пехоты Украины. Собеседник агентства уточнил, что ВСУ не смогут перекинуть на левый берег Днепра тяжелую технику. «Противник пытается перебрасывать резервы, укрепляться на берегах Днепра, расширять плацдармы, но ввиду нашего тотального господства в воздухе не может навести понтоны для более действенной помощи своим войскам, перебросить технику, поэтому он поддерживает своих бойцов только лишь артиллерией. К сожалению, западная артиллерия, которая была поставлена киевскому правительству, дальнобойней нашей. Они могут работать на более удаленных дистанциях и прикрывать свои войска, выставляя перед ними артиллерийский „зонтик“. Нивелируется эта работа применением нами барражирующих боеприпасов типа „Ланцет“», — добавил он.