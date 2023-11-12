Новый пункт весового контроля планируют поставить в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане затягивается установка нового пункта весогабаритного контроля, который помогает ловить машины с перегрузом. Причина — чиновники мэрии не могут определиться с выбором места. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Новый пункт необходим на въезде в Курган со стороны Екатеринбурга, где находятся крупные карьеры с песком. Там мобильный пункт Ространснадзора постоянно ловит нарушителей с перегрузом. При этом один из местных бизнесменов заявляет, что якобы платит высокопоставленному чиновнику мэрии Кургана по 100 тысяч рублей в месяц, чтобы тот добился строительства пункта в любом другом месте. Чиновник, отвечающий за АПВГК, предлагает поставить пост на улице Загородной, где поток грузовиков минимален», — рассказывают источники.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее стало известно, что недобросовестные чиновники, испугавшись внимания силовиков, остановили работу пункта весового контроля в Шатровском округе. Там крупные бизнесмены, знакомые с чиновниками, перевозят щебень. Благодаря пунктам весового контроля можно проверить, есть ли у машины перегруз, который вредит дороге. Деньги, которые нарушители выплачивают в качестве штрафов, направляют на восстановление дорог в регионе. В Кургане эти пункты запустили только после вмешательства прокурора Андрея Назарова.