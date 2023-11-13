К расследованию смерти челябинского срочника подключится Союз солдатских матерей

13 ноября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Солдат Артем Булатов успел отслужить четыре месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В военную часть в Елани (Свердловская область), где погиб солдат-срочник из Челябинской области Артем Булатов, отправятся родственники погибшего и представитель Комитета солдатских матерей. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал дедушка солдата Абдулхай Булатов. «Запланирована поездка в военную часть. Поеду я, мама Артема и представитель Комитета солдатских матерей Свердловской области. Надо выяснить правду, потому что я лично на 120 процентов уверен, что это — не суицид», — сообщил дедушка погибшего парня. Председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева подтвердила, что ей поступало обращение от родственников солдата и что выезд в часть планируется. Однако о каких-либо планируемых результатах поездки говорить рано, потому что еще не достигнута окончательная договоренность с самой воинской частью. Тело солдата-срочника Артема Булатова было обнаружено в воинской части Елани 4 ноября. Родственникам парня сообщили, что солдат совершил суицид. Однако родственники отказываются верить в эту версию. Дядя Артема Артур Булатов обратился к общественности в соцсетях с призывом не дать замолчать этот случай, заявив, что «огласка закончит беспредел в Елани и очередной парень не погибнет». По словам родных, Артем не пил, не курил, отличался оптимизмом. Учился в Екатеринбурге, в УрФУ, на специалиста по оптико-волоконным системам. На третьем курсе по личным обстоятельствам взял академический отпуск и ушел в армию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военную часть в Елани (Свердловская область), где погиб солдат-срочник из Челябинской области Артем Булатов, отправятся родственники погибшего и представитель Комитета солдатских матерей. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал дедушка солдата Абдулхай Булатов. «Запланирована поездка в военную часть. Поеду я, мама Артема и представитель Комитета солдатских матерей Свердловской области. Надо выяснить правду, потому что я лично на 120 процентов уверен, что это — не суицид», — сообщил дедушка погибшего парня. Председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева подтвердила, что ей поступало обращение от родственников солдата и что выезд в часть планируется. Однако о каких-либо планируемых результатах поездки говорить рано, потому что еще не достигнута окончательная договоренность с самой воинской частью. Тело солдата-срочника Артема Булатова было обнаружено в воинской части Елани 4 ноября. Родственникам парня сообщили, что солдат совершил суицид. Однако родственники отказываются верить в эту версию. Дядя Артема Артур Булатов обратился к общественности в соцсетях с призывом не дать замолчать этот случай, заявив, что «огласка закончит беспредел в Елани и очередной парень не погибнет». По словам родных, Артем не пил, не курил, отличался оптимизмом. Учился в Екатеринбурге, в УрФУ, на специалиста по оптико-волоконным системам. На третьем курсе по личным обстоятельствам взял академический отпуск и ушел в армию.