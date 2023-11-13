К расследованию смерти челябинского срочника подключится Союз солдатских матерей

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Солдат Артем Булатов успел отслужить четыре месяца Фото:

В военную часть в Елани (Свердловская область), где погиб солдат-срочник из Челябинской области Артем Булатов, отправятся родственники погибшего и представитель Комитета солдатских матерей. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал дедушка солдата Абдулхай Булатов.

«Запланирована поездка в военную часть. Поеду я, мама Артема и представитель Комитета солдатских матерей Свердловской области. Надо выяснить правду, потому что я лично на 120 процентов уверен, что это — не суицид», — сообщил дедушка погибшего парня.

Председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева подтвердила, что ей поступало обращение от родственников солдата и что выезд в часть планируется. Однако о каких-либо планируемых результатах поездки говорить рано, потому что еще не достигнута окончательная договоренность с самой воинской частью.

Тело солдата-срочника Артема Булатова было обнаружено в воинской части Елани 4 ноября. Родственникам парня сообщили, что солдат совершил суицид. Однако родственники отказываются верить в эту версию. Дядя Артема Артур Булатов обратился к общественности в соцсетях с призывом не дать замолчать этот случай, заявив, что «огласка закончит беспредел в Елани и очередной парень не погибнет».

По словам родных, Артем не пил, не курил, отличался оптимизмом. Учился в Екатеринбурге, в УрФУ, на специалиста по оптико-волоконным системам. На третьем курсе по личным обстоятельствам взял академический отпуск и ушел в армию.

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В военную часть в Елани (Свердловская область), где погиб солдат-срочник из Челябинской области Артем Булатов, отправятся родственники погибшего и представитель Комитета солдатских матерей. Об этом URA.RU 13 ноября рассказал дедушка солдата Абдулхай Булатов. «Запланирована поездка в военную часть. Поеду я, мама Артема и представитель Комитета солдатских матерей Свердловской области. Надо выяснить правду, потому что я лично на 120 процентов уверен, что это — не суицид», — сообщил дедушка погибшего парня. Председатель правления Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева подтвердила, что ей поступало обращение от родственников солдата и что выезд в часть планируется. Однако о каких-либо планируемых результатах поездки говорить рано, потому что еще не достигнута окончательная договоренность с самой воинской частью. Тело солдата-срочника Артема Булатова было обнаружено в воинской части Елани 4 ноября. Родственникам парня сообщили, что солдат совершил суицид. Однако родственники отказываются верить в эту версию. Дядя Артема Артур Булатов обратился к общественности в соцсетях с призывом не дать замолчать этот случай, заявив, что «огласка закончит беспредел в Елани и очередной парень не погибнет». По словам родных, Артем не пил, не курил, отличался оптимизмом. Учился в Екатеринбурге, в УрФУ, на специалиста по оптико-волоконным системам. На третьем курсе по личным обстоятельствам взял академический отпуск и ушел в армию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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