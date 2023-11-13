Военная техника на трассе Тюмень — Екатеринбург затруднила движение транспорта
Самоходная артиллеристская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видеозапись разместил telegram-канал «Темы Тюмени».
«Танк на обочине затруднил движение на трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео прислала наша подписчица из Еката», — сообщает канал.
Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог. Она перейдет под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года.
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