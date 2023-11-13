Артиллерийская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео

13 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Военная техника на трассе Тюмень — Екатеринбург затруднила движение транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самоходная артиллеристская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видеозапись разместил telegram-канал «Темы Тюмени». «Танк на обочине затруднил движение на трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео прислала наша подписчица из Еката», — сообщает канал. Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог. Она перейдет под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года.

Самоходная артиллеристская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видеозапись разместил telegram-канал «Темы Тюмени». «Танк на обочине затруднил движение на трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео прислала наша подписчица из Еката», — сообщает канал. Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог. Она перейдет под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года.