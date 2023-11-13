Артиллерийская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео

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Ночная репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, сау
Военная техника на трассе Тюмень — Екатеринбург затруднила движение транспорта Фото:

Самоходная артиллеристская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видеозапись разместил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Танк на обочине затруднил движение на трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео прислала наша подписчица из Еката», — сообщает канал.

Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог. Она перейдет под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года.

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Самоходная артиллеристская установка затруднила проезд по трассе Тюмень — Екатеринбург. Видеозапись разместил telegram-канал «Темы Тюмени». «Танк на обочине затруднил движение на трассе Тюмень — Екатеринбург. Видео прислала наша подписчица из Еката», — сообщает канал. Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Екатеринбург — Тюмень исключат из перечня федеральных дорог. Она перейдет под управление Росавтодора в срок до 31 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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