Малышева высмеяла людей, жалующихся на последствия коронавируса

Врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что ей смешно от того, как люди жалуются на последствия коронавируса. По ее словам, пациенты стали связывать перенесенную болезнь со всеми недугами.
«У нас прям этот ковид — виновник всего. Ферменты печени — ковид; я забеременела, потому что не пользовалась презервативами, — ковид; я ничего не помню — это ковид; я все вспомнила — ковид; у меня пропал запах — это ковид; у меня появился запах — это ковид; везде ковид. Это уже смешно», — заявила Елена Малышева в эфире на «
Ранее во многих регионах РФ люди стали чаще заражаться коронавирусом. Так, это произошло в ХМАО, Челябинской области и в других субъектах РФ. Недавно вирус снова мутировал, появился штамм «пирола». Из-за этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали срочно привиться от COVID-19. Профессор медицины Светлана Каневская рассказала, что «пирола» не обладает отличительными симптомами по сравнению с предыдущими штаммами, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.