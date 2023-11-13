Малышева высмеяла людей, жалующихся на последствия коронавируса

13 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Елена Малышева заявила, что многие заболевшие стали связывать перенесенный коронавирус со всеми недугами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что ей смешно от того, как люди жалуются на последствия коронавируса. По ее словам, пациенты стали связывать перенесенную болезнь со всеми недугами. «У нас прям этот ковид — виновник всего. Ферменты печени — ковид; я забеременела, потому что не пользовалась презервативами, — ковид; я ничего не помню — это ковид; я все вспомнила — ковид; у меня пропал запах — это ковид; у меня появился запах — это ковид; везде ковид. Это уже смешно», — заявила Елена Малышева в эфире на « Первом канале ». Ранее во многих регионах РФ люди стали чаще заражаться коронавирусом. Так, это произошло в ХМАО, Челябинской области и в других субъектах РФ. Недавно вирус снова мутировал, появился штамм «пирола». Из-за этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали срочно привиться от COVID-19. Профессор медицины Светлана Каневская рассказала, что «пирола» не обладает отличительными симптомами по сравнению с предыдущими штаммами, пишет RT.

Врач-терапевт, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что ей смешно от того, как люди жалуются на последствия коронавируса. По ее словам, пациенты стали связывать перенесенную болезнь со всеми недугами. «У нас прям этот ковид — виновник всего. Ферменты печени — ковид; я забеременела, потому что не пользовалась презервативами, — ковид; я ничего не помню — это ковид; я все вспомнила — ковид; у меня пропал запах — это ковид; у меня появился запах — это ковид; везде ковид. Это уже смешно», — заявила Елена Малышева в эфире на «Первом канале». Ранее во многих регионах РФ люди стали чаще заражаться коронавирусом. Так, это произошло в ХМАО, Челябинской области и в других субъектах РФ. Недавно вирус снова мутировал, появился штамм «пирола». Из-за этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали срочно привиться от COVID-19. Профессор медицины Светлана Каневская рассказала, что «пирола» не обладает отличительными симптомами по сравнению с предыдущими штаммами, пишет RT.