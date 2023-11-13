В Екатеринбурге школьнику, подозреваемому в убийстве, светит психбольница

14 ноября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

16-летнего парня могут положить в психиатрическую больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростка из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, могут отправить в психиатрическую больницу перед тем, как назначат наказание. Так предполагает осведомленный источник. «Вероятно, его отправят в Кировград отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, но до этого, возможно, дней 30 пролежит в психиатрической больнице», — цитирует telegram-канал «4 канал» собеседника. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

Подростка из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, могут отправить в психиатрическую больницу перед тем, как назначат наказание. Так предполагает осведомленный источник. «Вероятно, его отправят в Кировград отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, но до этого, возможно, дней 30 пролежит в психиатрической больнице», — цитирует telegram-канал «4 канал» собеседника. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.