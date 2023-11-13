13 ноября 2023

В Екатеринбурге школьнику, подозреваемому в убийстве, светит психбольница

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
16-летнего парня могут положить в психиатрическую больницу Фото:

Подростка из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, могут отправить в психиатрическую больницу перед тем, как назначат наказание. Так предполагает осведомленный источник.

«Вероятно, его отправят в Кировград отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, но до этого, возможно, дней 30 пролежит в психиатрической больнице», — цитирует telegram-канал «4 канал» собеседника.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

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Подростка из Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 14-летней подруги и ее матери, могут отправить в психиатрическую больницу перед тем, как назначат наказание. Так предполагает осведомленный источник. «Вероятно, его отправят в Кировград отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних, но до этого, возможно, дней 30 пролежит в психиатрической больнице», — цитирует telegram-канал «4 канал» собеседника. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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