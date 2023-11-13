13 ноября 2023

В Тюмени школьники рискуют жизнью из любопытства

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , снег, тонкий лед, первый снег, дети, лед, набережная реки тобол
Дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений Фото:

Тюменские школьники стали чаще выходить на тонкий лед из любознательности. Однако дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.

«В основном на льду находятся школьники, которые, по приезде спасателей, убегают, либо рыбаки. Опасность одна — человек может утонуть. Лед тонкий, он не сформировался. <…> Тенденция циклична и она всегда была, дети любознательны. Поэтому родители должны настойчиво запрещать детям посещать такие места», — рассказал агентству Булкин.

Он добавил, что в Тюменской области должна установиться отрицательная температура, чтобы можно было безопасно выходить на лед. Также его толщина должна достигать 7-10 сантиметров.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области дети прокатились на велосипедах по тонкому льду. Также в Заводоуковске школьник провалился под лед, его удалось спасти.

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Тюменские школьники стали чаще выходить на тонкий лед из любознательности. Однако дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин. «В основном на льду находятся школьники, которые, по приезде спасателей, убегают, либо рыбаки. Опасность одна — человек может утонуть. Лед тонкий, он не сформировался. <…> Тенденция циклична и она всегда была, дети любознательны. Поэтому родители должны настойчиво запрещать детям посещать такие места», — рассказал агентству Булкин. Он добавил, что в Тюменской области должна установиться отрицательная температура, чтобы можно было безопасно выходить на лед. Также его толщина должна достигать 7-10 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области дети прокатились на велосипедах по тонкому льду. Также в Заводоуковске школьник провалился под лед, его удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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