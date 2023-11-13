Общество В Тюмени школьники рискуют жизнью из любопытства 14 ноября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 + Дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские школьники стали чаще выходить на тонкий лед из любознательности. Однако дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин. «В основном на льду находятся школьники, которые, по приезде спасателей, убегают, либо рыбаки. Опасность одна — человек может утонуть. Лед тонкий, он не сформировался. <…> Тенденция циклична и она всегда была, дети любознательны. Поэтому родители должны настойчиво запрещать детям посещать такие места», — рассказал агентству Булкин. Он добавил, что в Тюменской области должна установиться отрицательная температура, чтобы можно было безопасно выходить на лед. Также его толщина должна достигать 7-10 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области дети прокатились на велосипедах по тонкому льду. Также в Заводоуковске школьник провалился под лед, его удалось спасти. Тюменские школьники стали чаще выходить на тонкий лед из любознательности. Однако дети рискуют утонуть из-за подобных развлечений. Об этом URA.RU рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин. «В основном на льду находятся школьники, которые, по приезде спасателей, убегают, либо рыбаки. Опасность одна — человек может утонуть. Лед тонкий, он не сформировался. <…> Тенденция циклична и она всегда была, дети любознательны. Поэтому родители должны настойчиво запрещать детям посещать такие места», — рассказал агентству Булкин. Он добавил, что в Тюменской области должна установиться отрицательная температура, чтобы можно было безопасно выходить на лед. Также его толщина должна достигать 7-10 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области дети прокатились на велосипедах по тонкому льду. Также в Заводоуковске школьник провалился под лед, его удалось спасти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям