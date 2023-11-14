Известного пермского политика отправляют на пенсию

Геннадию Тушнолобову не доверят мандат умершего депутата Баранова

Тушнолобов без работы не останется, уверены инсайдеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Пермского края не видят председателя КСП региона, экс-премьер-министра Геннадия Тушнолобова в заксобрании. Обсуждалось, что Тушнолобов после окончания срока контракта в Контрольно-счетной палате может стать депутатом заксобрания по округу №12, сообщают источники в политэлитах. Мандат стал вакантным после смерти Виктора Баранова.

«Краевые власти больше не видят 70-летнего Геннадия Тушнолобова в политике. Он прошел много этапов: был мэром Соликамска, вице-губернатором, депутатом заксобрания, премьер-министром. Пора на пенсию», — говорит инсайдер.

По данным другого собеседника, близкого к краевому внутриполу, Геннадий Тушнолобов сам очень хочет стать депутатом. «Но более высокая вероятность, что основным кандидатом на выборах станет представитель промпредприятий», — говорит инсайдер. Еще один источник отмечает, что Тушнолобов на пенсию не пойдет точно. У него достаточно связей, чтобы найти новую работу. Например, в коммерческой сфере.

Геннадий Тушнолобов не ответил на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Мандат по округу №12 стал вакантным в начале сентября. Представлявший округ в заксобрании с 2001 года Виктор Баранов скончался после продолжительной болезни. Одним из претендентов на депутатское кресло был Тушнолобов. У него в феврале заканчивается срок контракта на посту председателя КСП. Краевые власти видят на этом месте бывшего прокурора Пермского края Александра Белых.