Депортированный в Казахстан пермский журналист имеет шанс вернуться в РФ

14 ноября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Владислава Иваненко выслали из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермский журналист Владислав Иваненко, депортированный в Казахстан, может вернуться в Россию. Об этом URA.RU сообщил источник в юридической среде. «Иваненко был депортирован по решению суда. Он вправе сейчас нанять юристов и продолжить оспаривание аннулирования вида на жительство. В случае отмены аннулирования он сможет вернуться в страну», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что судебная тяжба может затянуться, поэтому примерные сроки оспаривания назвать невозможно. Как ранее рассказывало URA.RU, корреспондента портала Properm Владислава Иваненко депортировали в Казахстан на основании решения об аннулировании ВНЖ. До этого его задержала полиция, два дня он провел в спецприемнике. Юристы журналиста подали апелляцию на отмену его вида на жительства.

Пермский журналист Владислав Иваненко, депортированный в Казахстан, может вернуться в Россию. Об этом URA.RU сообщил источник в юридической среде. «Иваненко был депортирован по решению суда. Он вправе сейчас нанять юристов и продолжить оспаривание аннулирования вида на жительство. В случае отмены аннулирования он сможет вернуться в страну», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что судебная тяжба может затянуться, поэтому примерные сроки оспаривания назвать невозможно. Как ранее рассказывало URA.RU, корреспондента портала Properm Владислава Иваненко депортировали в Казахстан на основании решения об аннулировании ВНЖ. До этого его задержала полиция, два дня он провел в спецприемнике. Юристы журналиста подали апелляцию на отмену его вида на жительства.