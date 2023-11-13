13 ноября 2023

Депортированный в Казахстан пермский журналист имеет шанс вернуться в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, загранпаспорт, паспорт рф, паспорт гражданина рф, наручники
Владислава Иваненко выслали из России Фото:

Пермский журналист Владислав Иваненко, депортированный в Казахстан, может вернуться в Россию. Об этом URA.RU сообщил источник в юридической среде.

«Иваненко был депортирован по решению суда. Он вправе сейчас нанять юристов и продолжить оспаривание аннулирования вида на жительство. В случае отмены аннулирования он сможет вернуться в страну», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что судебная тяжба может затянуться, поэтому примерные сроки оспаривания назвать невозможно.

Как ранее рассказывало URA.RU, корреспондента портала Properm Владислава Иваненко депортировали в Казахстан на основании решения об аннулировании ВНЖ. До этого его задержала полиция, два дня он провел в спецприемнике. Юристы журналиста подали апелляцию на отмену его вида на жительства.

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Пермский журналист Владислав Иваненко, депортированный в Казахстан, может вернуться в Россию. Об этом URA.RU сообщил источник в юридической среде. «Иваненко был депортирован по решению суда. Он вправе сейчас нанять юристов и продолжить оспаривание аннулирования вида на жительство. В случае отмены аннулирования он сможет вернуться в страну», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что судебная тяжба может затянуться, поэтому примерные сроки оспаривания назвать невозможно. Как ранее рассказывало URA.RU, корреспондента портала Properm Владислава Иваненко депортировали в Казахстан на основании решения об аннулировании ВНЖ. До этого его задержала полиция, два дня он провел в спецприемнике. Юристы журналиста подали апелляцию на отмену его вида на жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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