Депортированный в Казахстан пермский журналист имеет шанс вернуться в РФ

Пермский журналист Владислав Иваненко, депортированный в Казахстан, может вернуться в Россию. Об этом URA.RU сообщил источник в юридической среде.
«Иваненко был депортирован по решению суда. Он вправе сейчас нанять юристов и продолжить оспаривание аннулирования вида на жительство. В случае отмены аннулирования он сможет вернуться в страну», — пояснил собеседник агентства. Он также отметил, что судебная тяжба может затянуться, поэтому примерные сроки оспаривания назвать невозможно.
Как ранее рассказывало URA.RU, корреспондента портала Properm Владислава Иваненко депортировали в Казахстан на основании решения об аннулировании ВНЖ. До этого его задержала полиция, два дня он провел в спецприемнике. Юристы журналиста подали апелляцию на отмену его вида на жительства.
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