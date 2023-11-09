09 ноября 2023

Пермский журналист двое суток проведет в центре временного содержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра временного содержания иностранных граждан. К.Ромодановский. Екатеринбург (фото - Слава Семенов), спальная
Владислав Иваненко был задержан 9 ноября и помещен в центр временного содержания Фото:

Журналист портала Properm Владислав Иваненко проведет в Центре временного содержания граждан 48 часов. Он был задержан после визита силовиков и некоторое время не выходил на связь.

«Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера был задержан. Он помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске», — сообщается в telegram-канале информационного портала.

Владислав Иваненко перестал выходить на связь после того, как 9 ноября к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.

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Журналист портала Properm Владислав Иваненко проведет в Центре временного содержания граждан 48 часов. Он был задержан после визита силовиков и некоторое время не выходил на связь. «Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера был задержан. Он помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске», — сообщается в telegram-канале информационного портала. Владислав Иваненко перестал выходить на связь после того, как 9 ноября к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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