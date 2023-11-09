Пермский журналист двое суток проведет в центре временного содержания

Журналист портала Properm Владислав Иваненко проведет в Центре временного содержания граждан 48 часов. Он был задержан после визита силовиков и некоторое время не выходил на связь.
«Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера был задержан. Он помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске», — сообщается в telegram-канале информационного портала.
Владислав Иваненко перестал выходить на связь после того, как 9 ноября к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.
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