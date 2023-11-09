Пермский журналист двое суток проведет в центре временного содержания

10 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Владислав Иваненко был задержан 9 ноября и помещен в центр временного содержания Фото: Семен Саливанчук © URA.RU Журналист портала Properm Владислав Иваненко проведет в Центре временного содержания граждан 48 часов. Он был задержан после визита силовиков и некоторое время не выходил на связь. «Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера был задержан. Он помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске», — сообщается в telegram-канале информационного портала. Владислав Иваненко перестал выходить на связь после того, как 9 ноября к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.

Журналист портала Properm Владислав Иваненко проведет в Центре временного содержания граждан 48 часов. Он был задержан после визита силовиков и некоторое время не выходил на связь. «Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера был задержан. Он помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске», — сообщается в telegram-канале информационного портала. Владислав Иваненко перестал выходить на связь после того, как 9 ноября к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.