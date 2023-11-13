13 ноября 2023

Пермского журналиста депортировали из страны

Журналиста Владислава Иваненко депортировали из Перми в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Журналиста отправили на родину через аэропорт Екатеринбурга Фото:

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали в Казахстан. Ранее у него аннулировали ВНЖ. Но, как отмечают его коллеги из портала Properm, это решение было приостановлено.

«Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает издание в Telegram.

Сегодня в Кировском райсуде Перми должны были рассмотреть вопрос о ВНЖ Иваненко. Ранее, 10 ноября, Свердловский райсуд приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Как ранее сообщало URA.RU, 9 ноября к журналисту пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.

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Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали в Казахстан. Ранее у него аннулировали ВНЖ. Но, как отмечают его коллеги из портала Properm, это решение было приостановлено. «Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает издание в Telegram. Сегодня в Кировском райсуде Перми должны были рассмотреть вопрос о ВНЖ Иваненко. Ранее, 10 ноября, Свердловский райсуд приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Как ранее сообщало URA.RU, 9 ноября к журналисту пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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