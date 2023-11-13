Пермского журналиста депортировали из страны

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали в Казахстан. Ранее у него аннулировали ВНЖ. Но, как отмечают его коллеги из портала Properm, это решение было приостановлено.
«Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает издание в Telegram.
Сегодня в Кировском райсуде Перми должны были рассмотреть вопрос о ВНЖ Иваненко. Ранее, 10 ноября, Свердловский райсуд приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Как ранее сообщало URA.RU, 9 ноября к журналисту пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.
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