Пермского журналиста депортировали из страны

Журналиста Владислава Иваненко депортировали из Перми в Казахстан

14 ноября 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Журналиста отправили на родину через аэропорт Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали в Казахстан. Ранее у него аннулировали ВНЖ. Но, как отмечают его коллеги из портала Properm, это решение было приостановлено. «Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает издание в Telegram. Сегодня в Кировском райсуде Перми должны были рассмотреть вопрос о ВНЖ Иваненко. Ранее, 10 ноября, Свердловский райсуд приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Как ранее сообщало URA.RU, 9 ноября к журналисту пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.

Пермского журналиста Владислава Иваненко депортировали в Казахстан. Ранее у него аннулировали ВНЖ. Но, как отмечают его коллеги из портала Properm, это решение было приостановлено. «Журналиста Properm.ru Владислава Иваненко депортировали из России вопреки приостановлению решения об аннулировании ВНЖ. Все вопросы о предстоящем суде они проигнорировали, после чего отвезли Владислава в аэропорт Екатеринбурга и депортировали в Казахстан», — сообщает издание в Telegram. Сегодня в Кировском райсуде Перми должны были рассмотреть вопрос о ВНЖ Иваненко. Ранее, 10 ноября, Свердловский райсуд приостановил решение об аннулировании ВНЖ. Как ранее сообщало URA.RU, 9 ноября к журналисту пришли сотрудники правоохранительных органов. Позже выяснилось, что он был доставлен в отдел полиции № 7, а оттуда направлен в Центр временного содержания. Известно, что Иваненко является гражданином Казахстана, в Перми он прожил восемь лет.