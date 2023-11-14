Песков ответил на вопрос об отказе Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Песков: ОДКБ по-прежнему сохраняет свою актуальность
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
ОДКБ по-прежнему сохраняет свою актуальность, заявил Песков Фото:

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет свою актуальность. Встречи в рамках организации являются хорошим поводом для сверки часов и обмена мнениями. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос URA.RU об отказе Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ.

«Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике. Можно выразить лишь сожаление. Подобные встречи являются хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов. ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность. Те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ свидетельствуют об этом», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите ОДКБ в Минске. В октябре он также не приехал в Киргизию на саммиты СНГ и ЕАЭС. Премьер-министр Армении неоднократно говорил о неэффективности ОДКБ и грозился вывести Армению из Организации.

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Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет свою актуальность. Встречи в рамках организации являются хорошим поводом для сверки часов и обмена мнениями. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос URA.RU об отказе Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ. «Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике. Можно выразить лишь сожаление. Подобные встречи являются хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов. ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность. Те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ свидетельствуют об этом», — заявил Дмитрий Песков. Ранее появилась информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите ОДКБ в Минске. В октябре он также не приехал в Киргизию на саммиты СНГ и ЕАЭС. Премьер-министр Армении неоднократно говорил о неэффективности ОДКБ и грозился вывести Армению из Организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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