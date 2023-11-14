В Екатеринбурге подростка, подозреваемого в двойном убийстве, заметили на месте преступления. Фото

В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве подростка привезли на место трагедии

14 ноября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Главным подозреваемым по делу о двойном убийстве проходит 16-летний знакомый семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге В одном из домов на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, где обнаружили трупы матери и дочери, заметили подозреваемого в убийстве. 16-летнего подростка доставили в квартиру, где было совершено преступление, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Юноша был в наручниках. Сколько он пробыл в квартире, неизвестно», — поделился журналист. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание. Квартира, где произошло убийство Фото: URA.RU

В одном из домов на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, где обнаружили трупы матери и дочери, заметили подозреваемого в убийстве. 16-летнего подростка доставили в квартиру, где было совершено преступление, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Юноша был в наручниках. Сколько он пробыл в квартире, неизвестно», — поделился журналист. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.