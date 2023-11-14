В Екатеринбурге подростка, подозреваемого в двойном убийстве, заметили на месте преступления. Фото

В Екатеринбурге подозреваемого в убийстве подростка привезли на место трагедии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Главным подозреваемым по делу о двойном убийстве проходит 16-летний знакомый семьи Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В одном из домов на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, где обнаружили трупы матери и дочери, заметили подозреваемого в убийстве. 16-летнего подростка доставили в квартиру, где было совершено преступление, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Юноша был в наручниках. Сколько он пробыл в квартире, неизвестно», — поделился журналист.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.

Квартира, где произошло убийство
Квартира, где произошло убийство
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из домов на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, где обнаружили трупы матери и дочери, заметили подозреваемого в убийстве. 16-летнего подростка доставили в квартиру, где было совершено преступление, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Юноша был в наручниках. Сколько он пробыл в квартире, неизвестно», — поделился журналист. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею. Конфликт произошел в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. Перед трагедией парень оставил в соцсетях двусмысленное послание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...